才說宜蘭大溪漁港爆恐怖人潮　2確診者真的有來買海鮮滯留1小時

記者游芳男／宜蘭報導

3級警戒仍未解封，海鮮聖地之一的宜蘭頭城鎮大溪漁港，這兩天連爆人潮，居民擔心爆群聚，攤商罵：「沒政府了！」，而據4日宜縣府公布的足跡資料，有2名新北確診者案15091與案14866，曾於6月20日中午開車到頭城的大溪漁港購物，買完魚後滯留約一小時回到新北市。

▲海鮮聖地之一的頭城大溪漁港常曝人潮（如圖），日前有2確診者買海鮮滯留1小時多。（示意圖／宜蘭縣議員林麗提供）

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▲海鮮聖地之一的頭城大溪漁港常曝人潮，日前有2確診者買海鮮滯留1小時多（紅匡處）。（圖／宜縣府提供）

宜蘭衛生局表示，新北市通報案15091是一個公司的負責人，6月28日公司有員工的配偶確診，他要求員工使用家用快篩試劑檢驗，他個人快篩是陽性，後經PCR檢測確認是陽性確診。

15091與另一位確診個案案14866，曾於6月20日中午開車到頭城的大溪漁港購物，買完魚後滯留約一小時回到新北市，因此將該行程列為足跡。

衛生局強調，縣府曾於6月28日為大溪漁港的員工篩檢結果全是陰性，惟若當地民眾近來感到不舒服，仍可到社區篩檢站篩檢。

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