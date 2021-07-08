花蓮莫德納第2梯踴躍！半日565人完成接種　醫護累癱仍喊值得

▲▼醫護一刻不停歇，截至中午已完成565人的疫苗接種。（圖／門諾醫院提供，下同

記者王兆麟／花蓮報導

配合花蓮縣政府第二波莫德納疫苗施打，8日一早門諾醫院團隊便在吉安國小為預約接種者服務，由於此次接種年齡下修到71歲、原住民61歲，民眾施打踴躍，一個上午就已完成565人疫苗接種，門諾醫院呼籲符合資格的民眾應盡快完成接種，保護自己也保護家人。

8日一早8點不到，吉安國小禮堂前已經湧入了預約施打疫苗的民眾，在鄉公所及吉安國小的協助下，預約接種者井然有序地完成報到，並依現場人員引導入座，經醫師問診後，護理人員完成施打。72歲的林奶奶在女兒的陪同下，自鄰近的家中散步走來打疫苗，女兒貼心的在旁陪伴，緩解母親的緊張與擔憂，疫苗施打後，林奶奶露出了笑容說，這一針打下去，子女放心，全家都開心。

醫院團隊共派出三位家醫科醫師以及近50位的護理與行政同仁現場協助，由於這已是門諾醫院團隊第4次支援新冠疫苗接種，良好的團隊默契也加快了疫苗注射的速度，從上午8點開打，醫護一刻不停歇，除了醫師詳細的詢問相關病史，護理人員也貼心叮嚀疫苗注射後的注意事項，截至中午已完成565人的疫苗接種。

▲醫護人員聚精會神精準抽取劑量。

終於可以脫下防護衣跟面罩，背已濕透的醫護人員總算可以喘口氣，有醫師簡單的吃完便當後，乾脆席地而坐好好閉目養神，希望趕快養足精力下午再繼續，有些護理人員則是一個上午都無法好好喝口水，趁著中午休息趕緊補充水分，縱使再忙再累，看到這麼多長輩願意施打疫苗，參與支援的醫護同仁皆表示，再辛苦都值得！

▲醫護人員趁空喝水補充體力繼續工作。

門諾醫院表示，8日共計有813人預約接種，雖然對團隊來說也是一大挑戰，但累積前面幾次的接種經驗，且落實現場分流及完善的動線規劃，團隊有信心完成任務。

家醫科主任黃煒霖提醒，疫苗注射後多喝水、多休息，尤其長輩為避免常跑廁所，因此喝水量往往不夠，呼籲子女要提醒家中老大人，打完疫苗後「多喝水」，才可以促進代謝。另外，如出現連續高燒或是急性過敏等症狀應迅速就醫不要拖延，避免錯失最佳的治療時機。

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