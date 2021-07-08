台東第二波莫德納疫苗開打　9日上午預約僅開放2類民眾施打

▲台東縣第二波莫德納疫苗9日上午開放預約，僅開放2類民眾施打。（圖／資料照）



記者林冠吟／台東報導

台灣本土疫情爆發以來，疫苗也陸續開打，台東所分配到的首批1萬3000餘劑莫德納疫苗施打進入第4天，施打率已近4成，而針對第2批中央所撥配的莫德納疫苗，饒慶鈴表示，由於此次分配到的疫苗僅4000多劑，相當不足，因此僅開放給2類設籍在台東的人員來做施打，同時為可以完美銜接由中央統籌規劃的AZ疫苗施打，將在9日開放民眾電話預約，10日便可以直接前往合作的醫療院所施打。

台東首批分配到的13247劑莫德納疫苗，台東縣府規劃在8天、28個地點來做施打，目前已進入到施打的第4天，已施打5254位民眾，施打率近4成。饒慶鈴對此回應，縣府將會繼續施打，力拼9成9的完成率，同時因應即將到來的4480劑莫德納疫苗。

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饒慶鈴表示，由於第二波即將到來的莫德納疫苗僅有4480劑，數量相當稀少，因此縣府僅規劃2類民眾可以預約施打，為長照機構工作人員、住民與65歲以上長者和55歲以上原住民，並希望住宿型長照機構的疫苗施打率可以達到百分之百。

▲▼台東縣府8日防疫記者會宣布第二波莫德納疫苗僅開放2類民眾電話預約。（圖／翻攝自饒慶齡臉書）



饒慶齡也指出，根據先前13000多劑莫德納疫苗施打的經驗顯示，有不少長者採取跨鄉鎮，甚至是跨縣市的施打，但因為第二波疫苗數量太少，因此此次僅開放給設籍在台東的縣民來做施打，同時預約方式也僅開放電話預約的方式，有意願施打的民眾可以自行撥打合作院所的電話前往預約。

▲台東縣府8日防疫記者會宣布下一波由中央統籌規劃的AZ疫苗意願預約方式。（圖／翻攝自饒慶齡臉書）



而為銜接下一波由中央統籌規劃的AZ疫苗施打，饒慶齡指出，第二波4000餘劑的莫德納疫苗也將在9日上午9點開放預約，10日就可以開打，不過由於數量相當少，縣府預估一個上午就會被預約完畢，若沒有預約到的民眾也不用擔心，可以等待下一波由中央統籌規劃施打的AZ疫苗。

但饒慶齡也提及，由於台東65歲以上的民眾還有將近一半民眾尚未施打，因此也特別向中央建議AZ疫苗的預約系統開放給該類民眾施打，很感謝中央願意幫忙，因此下一波的AZ疫苗預約施打對象，將以50歲以上民眾與18到64歲有罕見或重大疾病民眾來登記預約。