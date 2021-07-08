　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

下修施打年齡！慈院花蓮高工接種站　單日湧千名長者施打莫德納

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，為上千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府六日宣佈長者施打疫苗年齡下限降為71歲，原住民族降至61歲。8日施打當天，花蓮慈濟醫院承擔花蓮高工疫苗接種站，預計超過千名長者施打莫德納疫苗，由醫務秘書李毅醫師擔任疫苗快打隊領隊。

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼志工引導動線、協助填寫資料，並由行政人員負責人流管理和回收疫苗施打意願書。

繼3日支援中華國小疫苗接種站，花蓮慈院的醫護和行政團隊於8日再次承接花蓮疫苗施打的最大場次，接受疫苗注射的人數又較五天前更多。為了確保施打的動線及整體流程順暢，團隊於6日至7日提前到花蓮高工活動中心進行場勘和場佈，在室內整齊擺放近兩百個座位，每個座位有兩張椅子，「一張是給長者，另一張椅子給陪伴的家屬。」花蓮慈院醫事室副主任張菁育表示，汲取上一場中華國小長者疫苗接種的經驗，這次在座位規劃上做了調整，給前來施打疫苗的民眾更多方便。

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

因應預約人數增多的情況，場地規劃也從原本的3區增多為6區，共6個施打動線，並延續使用日本「宇美町式」施打法，每一區都配有問診醫師和負責疫苗注射的護理師，還有2名志工引導動線、協助長者填寫資料，2名行政同仁負責人流管理和回收疫苗施打意願書。8日一早不到7點，團隊就到花蓮高工進行前置作業，並換上防護裝、戴上防護面罩，一切準備就緒後，為配合長者們普遍較早的作息，提前了半個鐘頭，於7點半開打。

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「天氣這麼熱，不要讓長者們在外面等太久。」擔任領隊的醫務秘書李毅說，有了上一回支援長者疫苗接種站的經驗，團隊針對一些細節進行了改善，例如醫事室為問診醫師多準備一個胸前的小背包，專門放置普拿疼，讓坐著小圓椅移動問診的醫師更方便拿取藥包。花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧表示，因為要同時讓團隊和前來打疫苗的民眾感覺舒適、方便，每一場都不斷修正細節，希望做到最好。「雖然室外搭了帳篷、也擺放椅子，但室內場地足夠，只要施打動線順暢，就能盡量不讓民眾在外面那麼熱的環境下等待，直接進入室內。」

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼延續使用日本「宇美町式」施打法。

「前天看到電視上說原住民六十一歲以上可以打疫苗，我就馬上上網預約了！」今年62歲的林先生說，能這麼快就打到疫苗很開心，因為看到消息太興奮了，還以為預約了隔天就要馬上去打，後來妻子跟他說8號在花蓮高工，才放下心來。林先生表示，他是家中第一個接種疫苗的人，希望小自己幾歲的太太也能盡快符合接種資格。

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

一位74歲的李奶奶和同年齡的鄰居相伴來打疫苗，兩人一前一後坐在位子上輕鬆地聊天，詢問她們來打疫苗會不會緊張，李奶奶很酷地說：「不會！我女兒還說想陪我來，我說不用，我跟她（鄰居）一起就好了！」李奶奶表示之前自己的先生已經打過疫苗，事後完全沒有任何不良反應，所以她一直都很安心，「醫生說要多喝水，我一定會努力喝的！」

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
看不懂微解封！醫1句話點破「打電話就對了」　美女律師14字神
健身房開放「幼兒園、補習班卻不行」　教育部曝原因
快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐
快訊／指揮中心同意復賽　中職目標7月13日開打
疫苗開打加速！　50至64歲7／16起預約
可以旅遊、健身卻不能上課！　補教業怒轟政府：玩樂比較重要？
胡歌爆上海秘婚！對象是小6歲女星　「圈內人皆知」只剩官宣
海地總統遇刺現場曝光　「身中12槍」從頭到腳都彈孔
台灣「天才童星」在韓國封影帝！　主演電影拚微解封上映

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市將增設3處大型疫苗接種站　黃偉哲：第一劑疫苗涵蓋率11.01％

花蓮莫德納第2梯踴躍！半日565人完成接種　醫護累癱仍喊值得

下修施打年齡！慈院花蓮高工接種站　單日湧千名長者施打莫德納

守護台南第一線警消！　議員媒介贈護目鏡、減壓醫學床墊、減壓枕

基隆公私立幼兒園教職員疫苗開打　提升第一線托育員保護力

血氧即時監測平台進駐部桃　預防患者「寧靜缺氧」

萬里聯外道路坑疤藏危機　議員爭取百萬重塑「觀光最後一哩路」

國際扶輪社致贈屏東醫院快篩站　「貼心又溫暖」立委周春米感動

竹市幼托人員疫苗開打　69歲長輩今施打報到率創新高

基隆社區規劃師受邀德國國際建築展　自主營造環境站上國際舞台

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

台南市將增設3處大型疫苗接種站　黃偉哲：第一劑疫苗涵蓋率11.01％

花蓮莫德納第2梯踴躍！半日565人完成接種　醫護累癱仍喊值得

下修施打年齡！慈院花蓮高工接種站　單日湧千名長者施打莫德納

守護台南第一線警消！　議員媒介贈護目鏡、減壓醫學床墊、減壓枕

基隆公私立幼兒園教職員疫苗開打　提升第一線托育員保護力

血氧即時監測平台進駐部桃　預防患者「寧靜缺氧」

萬里聯外道路坑疤藏危機　議員爭取百萬重塑「觀光最後一哩路」

國際扶輪社致贈屏東醫院快篩站　「貼心又溫暖」立委周春米感動

竹市幼托人員疫苗開打　69歲長輩今施打報到率創新高

基隆社區規劃師受邀德國國際建築展　自主營造環境站上國際舞台

貿協與印尼吉沛特區簽訂MOU　台印共創未來新供應鏈

中職可以復賽　但賽程還未敲定：需各地政府同意

陳時中秀「精美2圖卡」打臉柯文哲　鄉民超無言：3+11會議紀錄生不出

群聯6月營收51.23億元　疫情衝擊的產能有望Q3恢復

對抗新冠猝死　微軟、工研院、台大醫院推「血氧即時監測平台」上線　

地震也叫不醒！爸狂搖「昏睡憨柴」沒反應　網聽到本名瞬間懂了

東奧奪牌目標超越上屆1金2銅　體育署期待締造史上最佳

只顧降溫度！台電曝「室內機位置超NG」一堆人都錯：難怪不會冷

回應陸委會「涉港報告」　國台辦：斬斷民進黨當局伸向香港黑手

監視器畫面曝！他騎機車郵局寄信「貫穿落地窗」　全場大驚呆

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

桃園712解封否？　醫界大老：已具備3條件

心碎了！花蓮石門雙心斷裂

雲林「微解封」從戶外開始　推廣攤商電子支付

23歲女投資虛幣　幸好媽「有看新聞」

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

台南限定LINE預約打疫苗

台南溪北增設大型接種站

戒護Delta群聚逃逸移工仁愛警無懼

宅在家別只是滑手機　內埔警舉辦硬筆書法比賽

頭七夜闖喬友　直播5人3罪嫌函送

85歲翁出門消失6天！孫急曝最後身影

「海量海味箱」超值優惠組　2小時最鮮海味送到家

黃偉哲推出41件台南限定紓困方案

彰化70至72歲長者施打莫德納　

更多熱門

相關新聞

Delta病毒贏了！WHO：缺少疫苗國家恐現死亡浪潮

Delta病毒贏了！WHO：缺少疫苗國家恐現死亡浪潮

全球新冠肺炎確診人數突破4百萬人，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，由於疫苗生產和分配的不公平，讓變種病毒打贏了這場與疫苗的對抗賽，這可能導致一些疫苗供應不足的國家出現「死亡浪潮」。

新竹市動物園　4招跟進微解封

新竹市動物園　4招跟進微解封

即／清境農場下周二微解封開園　週四首場綿羊秀

即／清境農場下周二微解封開園　週四首場綿羊秀

彰化50處夜市採申請制微解封

彰化50處夜市採申請制微解封

即／王品全台283門店7/13 開放內用

即／王品全台283門店7/13 開放內用

關鍵字：

下修施打疫苗年齡慈院接種站單日長者新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

小甜甜遭爆月花20萬！發聲明喊告：唬爛造假

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面