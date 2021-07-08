下修施打年齡！慈院花蓮高工接種站　單日湧千名長者施打莫德納

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，為上千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府六日宣佈長者施打疫苗年齡下限降為71歲，原住民族降至61歲。8日施打當天，花蓮慈濟醫院承擔花蓮高工疫苗接種站，預計超過千名長者施打莫德納疫苗，由醫務秘書李毅醫師擔任疫苗快打隊領隊。

▲▼志工引導動線、協助填寫資料，並由行政人員負責人流管理和回收疫苗施打意願書。

繼3日支援中華國小疫苗接種站，花蓮慈院的醫護和行政團隊於8日再次承接花蓮疫苗施打的最大場次，接受疫苗注射的人數又較五天前更多。為了確保施打的動線及整體流程順暢，團隊於6日至7日提前到花蓮高工活動中心進行場勘和場佈，在室內整齊擺放近兩百個座位，每個座位有兩張椅子，「一張是給長者，另一張椅子給陪伴的家屬。」花蓮慈院醫事室副主任張菁育表示，汲取上一場中華國小長者疫苗接種的經驗，這次在座位規劃上做了調整，給前來施打疫苗的民眾更多方便。

因應預約人數增多的情況，場地規劃也從原本的3區增多為6區，共6個施打動線，並延續使用日本「宇美町式」施打法，每一區都配有問診醫師和負責疫苗注射的護理師，還有2名志工引導動線、協助長者填寫資料，2名行政同仁負責人流管理和回收疫苗施打意願書。8日一早不到7點，團隊就到花蓮高工進行前置作業，並換上防護裝、戴上防護面罩，一切準備就緒後，為配合長者們普遍較早的作息，提前了半個鐘頭，於7點半開打。

「天氣這麼熱，不要讓長者們在外面等太久。」擔任領隊的醫務秘書李毅說，有了上一回支援長者疫苗接種站的經驗，團隊針對一些細節進行了改善，例如醫事室為問診醫師多準備一個胸前的小背包，專門放置普拿疼，讓坐著小圓椅移動問診的醫師更方便拿取藥包。花蓮縣衛生局醫政科科長周傳慧表示，因為要同時讓團隊和前來打疫苗的民眾感覺舒適、方便，每一場都不斷修正細節，希望做到最好。「雖然室外搭了帳篷、也擺放椅子，但室內場地足夠，只要施打動線順暢，就能盡量不讓民眾在外面那麼熱的環境下等待，直接進入室內。」

▲▼延續使用日本「宇美町式」施打法。

「前天看到電視上說原住民六十一歲以上可以打疫苗，我就馬上上網預約了！」今年62歲的林先生說，能這麼快就打到疫苗很開心，因為看到消息太興奮了，還以為預約了隔天就要馬上去打，後來妻子跟他說8號在花蓮高工，才放下心來。林先生表示，他是家中第一個接種疫苗的人，希望小自己幾歲的太太也能盡快符合接種資格。

一位74歲的李奶奶和同年齡的鄰居相伴來打疫苗，兩人一前一後坐在位子上輕鬆地聊天，詢問她們來打疫苗會不會緊張，李奶奶很酷地說：「不會！我女兒還說想陪我來，我說不用，我跟她（鄰居）一起就好了！」李奶奶表示之前自己的先生已經打過疫苗，事後完全沒有任何不良反應，所以她一直都很安心，「醫生說要多喝水，我一定會努力喝的！」

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