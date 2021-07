Delta病毒贏了！　WHO：缺少疫苗國家恐出現死亡浪潮

▲譚德塞持續呼籲大國向低度發展國家提供疫苗。(圖/路透社)



記者張方瑀/綜合報導

全球新冠肺炎確診人數突破4百萬人,世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,由於疫苗生產和分配的不公平,讓Delta病毒打贏了這場與疫苗的對抗賽,這可能導致一些疫苗供應不足的國家出現「死亡浪潮」。

譚德塞7日在日內瓦舉行的記者會上表示,由於疫苗生產和分配的不公平,讓Delta病毒打贏了這場與疫苗的對抗賽,部分疫苗供應不足的國家出現死亡浪潮。他持續呼籲大國向低度發展國家提供疫苗,「少數國家佔了絕大部分數量的疫苗,在道德上是暫不住腳的,大流行持續到這個階段,還能看到數百萬的前線醫護人員沒打疫苗,真的讓人感到厭惡。」

WHO's @DrTedros: "Variants are currently winning the race against vaccines because of inequitable vaccine production and distribution" pic.twitter.com/cj7SqNvI9p