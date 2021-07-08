白宮防疫小組「大秀台灣國旗」　列疫苗受贈國！貼文無預警刪除

▲美國白宮防疫小組推特秀出台灣國旗，卻在2天內火速刪文。（圖／翻攝自白宮疫情應變小組推特／@WHCOVIDResponse）

記者張寧倢／編譯

美國政府近期致力於捐贈疫苗，其中也包含贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗，白宮新冠疫情應變小組（White House COVID-19 Response Team）於6日透過推特發文，美國目前運送共4000萬劑疫苗到世界多國，除了明言提及台灣之外，附圖更直接秀出中華民國國旗，沒想到不到2天，此篇貼文就已悄悄刪除。

▲白宮防疫小組推特發文列舉出包含台灣在內的疫苗接受國，但此篇貼文現已刪除。（圖／翻攝自白宮疫情應變小組推特／@WHCOVIDResponse）

美國白宮新冠疫情應變小組於台灣時間6日推文表示，「目前我們已運送約4000劑疫苗至南韓、墨西哥、加拿大、巴西、台灣、宏都拉斯、哥倫比亞、巴基斯坦、秘魯、厄瓜多、馬來西亞以及孟加拉。」附圖除了註明贈與台灣的250萬劑莫德納疫苗已於6月18日從美國起飛，更是直接貼出「青天白日滿地紅」的中華民國國旗，成為該則貼文的亮點之一。

然而，才過不到2天，白宮防疫小組目前已經火速下架此篇貼文，也未對此作出說明。總統蔡英文先前也曾轉發推文稱，「感謝美國的慷慨捐贈。我們將攜手戰勝這場疫情。」國民黨推特也轉貼表示，「患難見真情，很開心能看見美麗的中華民國國旗！謝謝美國！」但這2則貼文下方的原文連結都已經失效。

▲▼總統蔡英文與國民黨推特帳號也都轉發了白宮防疫小組的文章，下方貼文連結目前都已失效。（圖／翻攝自推特／@iingwen、@kuomintang）

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