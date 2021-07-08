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快訊／東京第4度宣布緊急事態！涵蓋「整個東奧」　採無觀眾形式

▲▼日本疫情,東京街頭。（圖／路透））

▲東京第4度宣布緊急事態宣言。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京自第3次緊急事態宣言解禁後，疫情逐漸出現反彈徵兆，因此當局決定重新對現階段為「蔓延防止重點措施」的東京都第4度宣布緊急事態宣言，時間從7月12日至8月22日，也就是將涵蓋整個東京奧運，該案經分科會同意，並在晚間的對策本部會議中正式拍板，稍晚將由首相菅義偉親自對外說明。另外，受到緊急事態宣言影響，東京奧運恐將以空場形式舉辦。

根據《日本放送協會》報導，沖繩縣的緊急事態宣言以及包含東京在內10個地區的蔓延防止重點措施即將於11日正式解禁，然而首都東京的疫情卻再度升溫，7日新增確診更是飆破900人，因此日本政府決定重新針對東京宣布緊急事態宣言。

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲東奧受封鎖限制影響，預計採取無觀眾形式舉行。（圖／達志影像／美聯社）

經濟再生大臣西村康稔表示，「7日的單日新增確診數來到920人，而根據近一週的統計數字，每10萬人就有超過30人確診，已經符合先前所制定的第四階段標準。不僅如此，重症患者與等待住院的患者數也在增加，我們必須事前確保醫療體系足以負荷。」

此外，日本政府也籲請餐飲業者全面停止供應酒類飲料，打烊時間也要提早至晚間8時。西村強調，儘管目前仍在持續推動疫苗接種，但是Delta變異株的威力不容小覷。

此案稍早由西村康稔報告給分科會，取得與會專家同意，隨後則是前往參眾兩院的議院營運委員會報告。政府晚間5時召開對策本部會議正式拍板定案，首相菅義偉將會在晚間7時召開記者會說明實施理由。

另一方面，受到東京宣布緊急事態宣言影響，東京奧運預計會採取「空場」形式舉辦，不會開放觀眾入場觀賽。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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