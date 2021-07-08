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三級延長「都是台北市政策害的」！牙醫嘆：抓柯P去隔離6月就解封

▲▼北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區,北市府啟動虎林專案,於永吉國小設立篩檢站為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢,一早就有許多民眾前來排隊等候篩檢,醫護人員,醫療能量,疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調,熱區,傳播鏈,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR。（圖／記者李毓康攝）

▲三級警戒再延長至7月26日，不過各行業有條件微解封。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全國三級警戒擬延長至7月26日，不過部分場館在7月12日後有條件「微解封」，人稱「盾牌牙醫」的史書華稍早表示，希望大家「這幾天再忍忍，要解封之前是最危險的」，並認為在好心肝疫苗事件時，就應該把台北市長柯文哲抓去隔離，後面就不會出現市場群聚感染，早就在6月底就可以解封了。

「再忍忍吧大家！」史書華在臉書發文，環南市場爆發群聚時，就說過希望12日不要解封，「再多幾天，才有機會回到去年的台灣」，提醒大家不要在此時鬆懈，應該要繼續落實個人防疫。

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史書華也提到，會拖到這麼久才解封，是因為台北市政策害的，「其實如果6/8好心肝事件發生時，就把柯市長抓去隔離」，北農出現第一個案例時，市場控管有好好落實，而不是想著綁樁，士林長照中心、北藝做好匡列、疫調，「不要把疫苗當事後避孕藥打，後面就不會有虎林街專案、中正區、北投家戶感染等，六月底早就解封了」。

最後，史書華表示，希望柯市長洗心革面，好好配合，「不要再一分抗疫，兩分演戲，七分擴張」，相信7月底，台灣就可以恢復正常生活。

貼文一出，網友們也認為，過一陣子再解封比較好，「我是覺得根據台灣人的習性，即使清零還是多延長一次之類的比較安全」、「疫情還在燒，不太適合開放」、「應該不少人蠢蠢欲動的想出門了」、「不要變本加厲就蒼天保佑了」、「隔離柯P，台灣清零」、「這才是明智的決定！7/12解封後大量生命的離開也會民怨四起！ 忍耐成就未來的日子」。

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