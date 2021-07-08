712微解封「敢看電影、健身嗎」　網喊看爆黑寡婦...但1場所絕不去

▲今（8）日本土疫情增18例與3死。（圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

三級警戒確定延至7月26日，不過有20個場所「微解封」可讓民眾喘口氣，像是餐飲場所可內用、鬆綁9人以下國內旅行、開放室內外運動場館與電影院等。消息一出，網友卻兩派戰翻，一票人堅持繼續在家防疫到726；另一票網友則準備衝電影院，但坦言不敢去健身房運動。

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▲電影院將在7月13日微解封。（圖／ETtoday資料照）



712後微解封規劃出爐，各級政府得視防疫需要適時調整，包括實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變，總共20個場所微解封如下：

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館（無觀眾）、社教館、科博館、文化中心。

3.室內外運動場館（游泳池除外）、高爾夫球場。

4.餐飲場所（餐廳、傳統市場及夜市、百貨賣場、美食街、美食區等）符合指揮中心指引得內用。

5.國內小型旅行團（9人以下）、劇組拍攝。

▲健身房將可開放。（圖／記者曾筠淇攝）



《ETtoday新聞雲》粉專也貼文發問，「712微解封，開放運動場館、電影院，大家真的敢去健身或看電影嗎？」結果多數網友們坦言，真的不敢外出。

底下留言包括「不敢去，開放了會員啟動也是放著扣款，錢了人沒事最重要」、「沒打疫苗，我寧願乖一點不要去人擠人」、「可以微解封補習班/安親班？孩子的暑假太長了」、「為了保護愛的人事物，我願意繼續三級到7/26」、「不去啊，還沒解封就一堆人自行解封了，現在微解封還得了」、「如果大家都跑出去的話，開放幾天就又變成強化三級了」、「去電影院看頭七，回來自己辦」、「可以開始準備好迎接第二波大爆發的感覺」。

▲ ET粉絲表示，乖乖在家防疫比較妥當！（圖／ETtoday粉專）



也有鄉民在PTT拋出同樣問題，但答案兩極化，大家直呼不敢去健身房，卻敢去看電影，「電影院敢啊，健身房還真的不敢」、「電影院就跟上班一樣，而且禁食的話」、「準備訂電影票了，到底有啥好怕的啊」、「電影院可以，其他不敢」、「電影院全套防護做好沒差吧」、「黑寡婦看爆」。

▼鄉民直呼，想去電影院看黑寡婦！（圖／翻攝）

