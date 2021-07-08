「下去就2級啊！」微解封爆爭議　鄉民開酸變形3級：來亂的嗎

▲712後微解封，餐廳可內用。（圖／記者陳家豪攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《三級警戒傳726鬆綁降級 蘇貞昌洩口風：警戒延長、適度鬆綁》，據了解，指揮中心今下午會宣布7月12日過後的最新防疫指引，在餐飲業部分，在確保防疫情形下，如實施用餐梅花座、架設隔板與進行時間管制等。就有網友對這個「微解封」動作表示不解，「3級下去就2級啊！在那邊微3級到底？」

消息一宣布後，就有網友在PTT發文問卦「請問二級+實名制=三級微解封 等式成立嗎」、「到底是哪些人在那邊微來微去？」文中表示疑惑「這兩天一直在討論3級要不要降，啊就一直在那邊微解封微解封，3級下去就2級啊，在那邊微3級到底是？」

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貼文一出，就有人也頗有同感，「一堆新名詞」、「毫解封，微解封，奈解封」、「有準4級，當然有微3級啊」、「什麼叫微解封，來亂的嗎」、「根本就是解封了」、「就是變形的3級警戒，直接說2.9級不就好了」、「這樣跟解封有差嗎？」

▲網友都擔心疫情再度爆發。（圖／記者陳家豪攝）

還有網友擔憂問卦「微解封邏輯根本死去吧？」質問政府是否很有信心能控制疫情了，「飛沫會喘染的疾病，現在準備開放室內飲食，然後去海邊戴口罩釣魚會被罰錢，去公園戴口罩散步會被罰錢……」認為如果現在疫情是確定得到控制、都疫調得出來，那這樣做就還可以，「但現在一堆黑數都還抓不到，結果想開放室內飲食，484邏輯死去啊？」

對此，大部分ETtoday網友也感到不妥，「還沒打疫苗，我真的不敢內用……誰知道坐附近的會不會是無症狀的確診者」、「黑數存在，還是自我警戒吧」、「疫苗施打率這麼低就急著開放」、「這樣有解封跟沒解封都沒差，只是到最後大家又忙一團而已，沒有打疫苗絕對兩週後又出事了」、「這樣有沒有延長有差嗎」、「不敢想像，再群聚後果不堪設想。」

712後微解封規劃（各級政府得視防疫需要適時調整）

1. 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

2. 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教館、科博館、文化中心運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

3.運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

4.餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用。

5.國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

上述鬆綁須照通案性原則及主管機關指引，包括：實聯制、出入口管制、人流管控降載；維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩，員工人員健康管理、確診事件時應變。