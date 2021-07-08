一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用　國內旅行9人以下都OK

▲三級延長適度鬆綁。（圖／指揮中心提供）



記者黃可昀／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒再度延長2周至7月26日，不過規定上有些鬆綁，像是開放部分戶外景點、餐廳可內用、國內9人以下小型旅行等等，《ETtoday新聞雲》整理了這次三級延長的鬆綁措施，一張圖看20場所微解封。

【鬆綁措施】

1、戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班。

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2、室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教館、科博館、文化中心運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

3、運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動。

4、餐飲場所(餐廳、夜、美食街、美食區等)符合指揮中心指引可內用。

5、國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝。

此外，雖然國家公園與森林遊樂園可開放，但要依照停車場的40%人流管制，山屋與墾丁管轄的沙灘也持續關閉。還有眾人最期待的旅遊方面，遊樂園每天下午4點後就禁止入園，遊樂設施也採取「預約制」，水上活動設施不開放，整個園區的最大乘載量則降至40%。

【警戒措施】

1、外出全程戴口罩

2、停止室內5人、室外10人以上家庭聚會(同住者不計)和社交聚會

3、嚴查不得營業之休閒娛樂場所

4、各級學校、幼兒園、兒童課照中心補習班維持現行機制

5、賣場及超市加強人流管制

6、結婚不宴客、喪禮不公祭

7、暫停宗教集會活動(如進香團、遶境、普渡)

8、會展、大型會議、團體餐會暫不開放

9、營業場所及洽公機關落實人流管制、戴口罩、保持社交距離

10、落實職場及工作處所遵守企業持續營運指引，並強化落實市場及各行業防疫管理應變措施

▼三級警戒延長仍須關閉之場所。（圖／指揮中心提供）

