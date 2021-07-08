2煞擄人暴打竟逼簽和解書　毒梟私刑抓耙仔竟喊：不得追究

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名男子當街被強行押走，民眾直擊後立刻報警，警方於2小時後循線找到犯案車輛和2名嫌犯，初步了解，被押走的許姓男子疑因檢舉2名犯嫌吸食毒品，引發對方心生不滿，因此持棍棒毆打並強行押上車帶走教訓一番，更擔心許男會去報警，還要求他得簽下和解書，表示不會追究遭打一事，所幸被警方及時趕到救出被害人。





▲莊嫌(左)、鄭嫌(中)2人不滿遭許男(右)檢舉吸毒竟押人痛毆 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方調閱監視器發現2嫌正要犯案前畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於7日晚間21時接獲民眾報案，指稱在高雄苓雅區興中二路有2名男子毆打1名男子，隨後將該名男子被強行押上車後帶走，警方不敢大意，隨即成立專案小組偵辦，調閱周邊監視器後，鎖定嫌犯作案白色自小客車。

隨即於2個小時後由高雄市警局保安大隊特勤中隊在仁武區八德西路上發現該作案車輛及數名可疑男子，隨即通報相關單位共同前往現場實施攔截圍捕，成功逮捕莊姓及鄭姓犯嫌，以及遭強押上車的許姓被害人，頭部和手部都有挫傷流血。

▲2男不滿遭檢舉吸毒竟押人痛毆 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方初步調查，許姓男子供稱疑是因為檢舉莊及鄭姓男子吸食毒品，因此2人心生不滿，才持棍棒毆打並強行將人押上車帶走教訓一番，接著還帶到友人的早餐店內，擔心許男會去報警，更是要求他得簽下和解書，表示他不會追究遭打一事，所幸警方及時趕到救出被害人。

▲2男遭移送地檢署偵辦 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



莊姓及鄭姓犯嫌專案小組被帶回苓雅分局偵訊調查，對於犯案動機及被害人指證，說詞均避重就輕，尚未透露真實動手原因，警方將持續調查相關證據，全案先行依殺人未遂、傷害、妨害自由等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

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