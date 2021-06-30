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社會 社會焦點 保障人權

監所用心防疫親情「on line」　蔡清祥：擴大行動接見安定囚情

▲▼法務部長蔡清祥談國民法官制度下檢察官的配套措施。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥指示擴大行動接見。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

防疫期間，矯正機關為落實防疫措施，避免收容人親友因奔波探視致生染疫風險，各監所暫停辦理一般接見業務。但為了安定囚情，法務部長蔡清祥指示矯正署擴大行動視訊接見量能，矯正署也迅速增加行動接見系統、設備，讓原本每日辦理1,300人次之視訊接見，大幅提升至每日3,050人次，穩定囚情。

蔡清祥指出，防疫視同作戰，要求法務部所屬機關均嚴守防疫，矯正機關落實防疫措施，至今持續暫停辦理一班接見業務。但蔡清祥也認為，在此暫停親友接見期間，唯有維繫收容人與家屬親情連繫及彼此關懷，讓家庭支持力量不致因疫情而中斷，才能安定囚情，穩定民心。因此，他特別指示矯正署擴大行動視訊接見量能，經矯正署盤點各監所行動接見設備，除在原有146組行動接見設備增闢使用時段外，另運用外界廣泛使用之即時通訊軟體，搭配法務部提供之平版電腦，增加開設159組視訊系統，提供家屬與收容人行動接見，並自29日起全數上線啟用。初估全國監所可從原來合計每日辦理1,300人次之視訊接見，大幅提升至每日3,050人次，參與接見之收容人家庭亦較原本增加近1.4倍，有助於更多收容人在疫情嚴峻期間，持續保持與家人的緊密聯繫，強化家庭的支持，藉由親情on “line”，讓家人放心，更讓囚情安定！

其中花蓮監獄受刑人阿剛（化名）因涉毒品案入監服刑迄今已逾5年，服刑期間，外籍配偶小美（化名）雖居於新北市，仍固定每2週攜6歲兒子搭車前來接見。因疫情關係，阿剛4月初就囑咐小美先暫時不用前來接見。這段期間，阿剛完全無法得知家裡的狀況，直到花蓮監獄增設LINE接見設備，並先主動聯繫小美將於29日上午安排與阿剛辦理視訊接見。當日視訊電話接通時，阿剛將累積2月之思念化作言語，不時叮囑妻子身在新北要做好防疫，兒子停課在家要聽媽媽的話，雖是簡短幾句叮嚀，但滿滿的相思之情，增加阿剛在監所中的蛻變力量。

此外，為舒緩收容人在疫情期間之身心，以維持健康，提高防疫之免疫力，各監所在兼顧防疫規範下仍用心安排教化課程，例如靜態之個人繪畫、作文及小型棋類活動，以及由矯正署舉辦之「獄起廉心，一同on line-廉政意象徵圖比賽」與「『獄』起重生-修復愛」修復式司法感人故事徵文比賽，使收容人透過參與繪圖、投稿等活動，忘卻疫情的苦悶，以正向的態度，繼續一起堅守防疫。

▼花蓮監獄阿剛與家人們行動接見。（圖／矯正署提供）

▲▼花蓮監獄行動接見設備，阿剛上線。（圖／矯正署提供）

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