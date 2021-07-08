王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

▲王婉諭8日下午臉書上傳圖 。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26日，同時實施部分「微解封」，不過各行各業細項規定不同，讓部分民眾抱怨「霧煞煞」。對此，時代力量立委王婉諭晚間也在臉書坦言，「我真的看不太懂，聽完整場記者會也都還是一知半解，實在難以想像民眾和相關業者，看完這麼複雜的微解封指引，會有多麽無所適從」。

王婉諭舉例，現在開放解封的室內外場館，規定禁止混用運動器具，但同時又開放健身房，所以想運動的民眾，是要自己帶器材去健身房使用嗎？想打籃球、排球的民眾，用同一顆球是不是也算混用運動器具了呢？此外，現在也規定場館內的教練要每7天進行一次抗原快篩，不過，這個快篩是規定要自行用快篩試劑嗎？還是要到快篩站篩檢呢？

「除了規範複雜之外，開放標準不一，更是令人不解。」王婉諭指出，開放了電影院，卻不開放戲院？開放了健身房，卻不開放圖書館、幼兒園？那麼隨著微解封，越來越多家長們必須回到工作崗位，那麼孩子該去哪呢？而開放了運動場館的教練，卻不開放其他教育場所？那麼如果是體育相關的暑期課程，可以進行嗎？不僅如此，開放9人以下出遊，卻不開放室內5人以下群聚？出遊的人，又要如何限制群聚的狀況呢？

王婉諭說，更令她擔心的是，衛福部長陳時中甚至還表示，部分微解封的細節將授權地方政府調整，未來若各地標準不一，恐怕將會引發全國上下的一片混亂。

王婉諭表示，她理解在防疫和維持經濟發展之間，必須取得平衡，這是全球各國同樣面臨的難題，所以政府必須權衡兩者，盡量在疫情可控範圍內，維持經濟活動；但有些國家採取嚴謹封城的策略，在延續幾個月後，確實也讓社會陷入嚴重的倦怠，經濟與民生更是大受影響。

「台灣隨著疫情趨緩，適度的解封有其必要性，但目前居家快篩不甚普及且疫苗施打率不高的情況，在面對解封或微解封時，都必須更為謹慎與評估。」王婉諭強調，因此，明確將解封措施及標準闡明清楚，便非常重要，而不是像現在這樣，反而讓民眾無所適從。

另外，針對陳時中在記者會最後也宣告，「真正的目標，是力拼7月26日解封降級」，王婉諭質疑，但問題是，降級標準到底為何？

她說，過去升上三級的標準是「單週出現3起以上的社區群聚事件，或一天有10名以上的不明感染源的本土案例」，然而指揮中心近日坦言，這樣的標準很容易因為單一事件或單日不穩定的狀況而浮動，甚至可能導致未來升降級的狀況不穩定。

王婉諭表示，所以，我們如果真的要達到完全解封、降級，到底要達成什麼條件呢？呼籲指揮中心，應該要儘早明確說明相關指標為何，才讓民眾能夠清楚了解，我們升降級的標準和期程到底為何。