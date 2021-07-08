　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

▲王婉諭8日下午臉書上傳圖 。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲王婉諭8日下午臉書上傳圖 。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至7月26日，同時實施部分「微解封」，不過各行各業細項規定不同，讓部分民眾抱怨「霧煞煞」。對此，時代力量立委王婉諭晚間也在臉書坦言，「我真的看不太懂，聽完整場記者會也都還是一知半解，實在難以想像民眾和相關業者，看完這麼複雜的微解封指引，會有多麽無所適從」。

王婉諭舉例，現在開放解封的室內外場館，規定禁止混用運動器具，但同時又開放健身房，所以想運動的民眾，是要自己帶器材去健身房使用嗎？想打籃球、排球的民眾，用同一顆球是不是也算混用運動器具了呢？此外，現在也規定場館內的教練要每7天進行一次抗原快篩，不過，這個快篩是規定要自行用快篩試劑嗎？還是要到快篩站篩檢呢？

「除了規範複雜之外，開放標準不一，更是令人不解。」王婉諭指出，開放了電影院，卻不開放戲院？開放了健身房，卻不開放圖書館、幼兒園？那麼隨著微解封，越來越多家長們必須回到工作崗位，那麼孩子該去哪呢？而開放了運動場館的教練，卻不開放其他教育場所？那麼如果是體育相關的暑期課程，可以進行嗎？不僅如此，開放9人以下出遊，卻不開放室內5人以下群聚？出遊的人，又要如何限制群聚的狀況呢？

王婉諭說，更令她擔心的是，衛福部長陳時中甚至還表示，部分微解封的細節將授權地方政府調整，未來若各地標準不一，恐怕將會引發全國上下的一片混亂。

王婉諭表示，她理解在防疫和維持經濟發展之間，必須取得平衡，這是全球各國同樣面臨的難題，所以政府必須權衡兩者，盡量在疫情可控範圍內，維持經濟活動；但有些國家採取嚴謹封城的策略，在延續幾個月後，確實也讓社會陷入嚴重的倦怠，經濟與民生更是大受影響。

「台灣隨著疫情趨緩，適度的解封有其必要性，但目前居家快篩不甚普及且疫苗施打率不高的情況，在面對解封或微解封時，都必須更為謹慎與評估。」王婉諭強調，因此，明確將解封措施及標準闡明清楚，便非常重要，而不是像現在這樣，反而讓民眾無所適從。

另外，針對陳時中在記者會最後也宣告，「真正的目標，是力拼7月26日解封降級」，王婉諭質疑，但問題是，降級標準到底為何？

她說，過去升上三級的標準是「單週出現3起以上的社區群聚事件，或一天有10名以上的不明感染源的本土案例」，然而指揮中心近日坦言，這樣的標準很容易因為單一事件或單日不穩定的狀況而浮動，甚至可能導致未來升降級的狀況不穩定。

王婉諭表示，所以，我們如果真的要達到完全解封、降級，到底要達成什麼條件呢？呼籲指揮中心，應該要儘早明確說明相關指標為何，才讓民眾能夠清楚了解，我們升降級的標準和期程到底為何。

ET快訊
全台速食店「微解封」　新規一次看！
江宏傑離婚福原愛　爸爸「一句話」快閃關門
直擊萬華微解封！短褲美腿妹站騎樓拉客　在地人驚：超前部署？
江宏傑、福原愛同台《全明星》　「甜蜜對打畫面」成絕響
福原愛不倫形象崩毀　神隱近況曝光
快訊／離婚江宏傑　福原愛首發聲！
江宏傑斬斷4年婚！　陸網一面倒挺福原愛：恭喜脫離台灣軟飯男
賣場「微解封新規」一次看！　好市多仍禁內用、家樂福開放用餐
江宏傑離婚福原愛過程曝光　監護權共有「兒女住台灣」
微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海地總統遭殺戒嚴15天　外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業　「病毒不分公民營」

「日本友情疫苗讓台灣人再次感動」　總統府：期盼台日「疫病退散」

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

運8遠干機連2天擾台！我軍廣播驅離　7月共機累計6架次

「低智商官員出的餿主意」　賴士葆批中央疫苗預約系統戲弄全民

柯文哲「環南設局說」背後有2因素　他分析：討拍、互鬥

白宮秀台灣國旗卻無預警刪文？　外交部已請駐美代表處採取行動

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

歐爸搭訕程瀟..許凱韓文嗆「別動我女人」隊友吃瓜改編《小幸運》虧他們超鬧！

海地總統遭殺戒嚴15天　外交部提升旅遊警示「國人目前不宜前往」

王婉諭：微解封指引複雜「我看不太懂」　籲中央別讓民眾無所適從

懶人包／雙北65歲↑本周起開打莫德納　何時預約、接種時程一次看

交通部僅紓困高捷！北捷抗議：切莫政治凌駕專業　「病毒不分公民營」

「日本友情疫苗讓台灣人再次感動」　總統府：期盼台日「疫病退散」

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

運8遠干機連2天擾台！我軍廣播驅離　7月共機累計6架次

「低智商官員出的餿主意」　賴士葆批中央疫苗預約系統戲弄全民

柯文哲「環南設局說」背後有2因素　他分析：討拍、互鬥

白宮秀台灣國旗卻無預警刪文？　外交部已請駐美代表處採取行動

他示範降落「地表最危險機場」！網焦慮嚇爆：煞不住就墜崖

大陸百城房價上半年繼續漲！「珠三角漲幅最高」　下半年趨勢曝

森林區微解封不同調！奧萬大湧報復性訂房潮　溪頭人怕爆觀望中

日本接種輝瑞累計554死　專家：首例不排除疫苗因果關係

遭諷「嫁張菲兒是為了錢」！　翁馨儀直播氣炸嗆：我家沒那麼可憐

保險業幫疫情受災戶「降租」　餐飲業逾5成佔最大宗！

不斷更新／桃園逆時中餐食必須外帶　各縣市微解封懶人包一次看　

喬友大火4死勇消罹難　消防署啟動「災害事故調查會」重勘現場

陳傑靠彈吉他哼老歌舒壓　三度挑戰奧運要更專注在每一趟

筆電需求強勁！宏碁6月營收300.19億元　攀七年新高

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

快訊／新北確診足跡公布！2全聯、2市場、1家樂福、文具店

「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

柯文哲讚陳時中高EQ　下一句酸爆

柯文哲稱被設局　王必勝反問「站著怎麼開會」

快訊／唐鳳疫苗預約登記正式上路！　第一批資格擬下周施打AZ

三級延長？　陳時中：還沒到降級條件

更多熱門

相關新聞

賣場「微解封新規」一次看！

賣場「微解封新規」一次看！

中央流行疫情指揮中心宣布全台三級防疫警戒續延至7月26日，但針對各行業實施「微解封」，只要遵守相關防疫管理措施，各大餐廳、美食街等就可開放內用。《ETtoday新聞雲》整理了全台賣場美食街是否於7月13日「有條件」開放，目前好市多確定用餐區餐桌椅不恢復，家樂福、city’super則將開放內用，美廉社則規劃販售熟食，並由門市人員協助夾取。

全台速食店「微解封」懶人包！

全台速食店「微解封」懶人包！

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

微解封措施「10大爭議QA」一次搞懂！

符合4條件　中職7／13後有望閉門開打

符合4條件　中職7／13後有望閉門開打

關鍵字：

王婉諭三級警戒微解封影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封範圍出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

快訊／江宏傑發聲明：已離婚福原愛！　孩子監護權結果出爐

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／三級警戒延長至726　最新管制措施出爐

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

北市熱心警打AZ後猝死　48歲不菸不酒

三級到726！20個場所適度鬆綁

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

快訊／2萬4千元以上勞工收入少2成　即可請領1萬元補貼

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面