張上淳「3分14秒」700字道歉全文：用詞不當沒想傷害誰

記者崔子柔／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳因5日在記者會上提到，其中約2成死亡個案簽署DNR（不施行心肺復甦術），但有20%的相當比例「其實救得回來」，此說法引發醫護反彈，認為不僅打擊士氣，也再次傷害家屬的心。張上淳6日缺席記者會，昨（7）日再度現身坦承用詞不當，花了3分14秒進行道歉和說明。

張上淳道歉全文：

首先對前日報告死亡病例分析時，部份用詞造成誤解或可能對任何人造成傷害表達歉意。那天報告中提到，簽署DNR的情況，主要是因為在整理資料的過程中，發現簽署DNR的人數相當的多，佔了不小的比例，這樣的數據讓我有一點驚訝，因此就想把這樣的情況呈現出來讓大家知道。

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另一方面我心裡也在想，在去年病人數較少的時候，我們的醫護團隊一個一個努力救治，很多都在病情很困難的情況下救治康復，對比之下會想到這些病人或許在適當情況下，有可能可以避免死亡，所以提到了有相當比例可能可以救治回來。當然醫療有它的不確定性，就算插管也不一定能救治，相信這也是大家可以知道的事情。插管的過程當中，上次我也提到，對病人、對家屬都是長時間的身心煎熬，另外救回來的身體狀況、生活品質如何，也是需要列入考慮的問題。因此我也很清楚知道簽署DNR是一個很嚴謹的過程，通常都是經過醫護團隊、病人與病人家屬充分討論之後所做的決定，大家都該予以尊重。前天的報告我的表達用詞不夠精準或不夠恰當，還是要說聲抱歉，絕對沒有指責和傷害任何人的意思。

所有醫護團隊在過去一年多來都非常辛勞，尤其是在最近這一個多月，大量增加的確診病人更是造成醫護團隊非常大的身心壓力，大家都應該給予最大的感謝與最高肯定，不論是在前端的篩檢，到確診病人的照護，甚至重症加護病房的照護，這些醫護團隊成員都是冒著染疫的風險，為了救治病人勇敢辛苦的付出。我自己在SARS的時候也曾在第一線救治病人，知道第一線醫療人員的身心煎熬，也深知染疫病人和家屬的身心壓力。我個人認為，所有第一線醫護團隊都是盡最大努力給與病人最好的照護，值得我們所有人給他們永遠的掌聲。我衷心的希望在所有醫療團隊、防疫團隊以及全民的共同努力之下，我們可以早日度過這個疫情，謝謝大家。