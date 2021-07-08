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日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」：後方卻以惡毒語言攻擊他

▲▼6/12指揮中心記者會，周志浩，張上淳，陳時中，陳宗彥，莊人祥，羅一鈞。（圖／指揮中心）

▲《產經新聞》台北支局長矢板明夫盛讚陳時中創造「兩大奇蹟」。（圖／指揮中心）

記者林彥臣／綜合報導

台灣本土疫情經歷2個月的三級警戒，呈現走緩趨勢，但是民眾對於防疫團隊的防疫成效看法卻相當極端。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫盛讚陳時中，為台灣創造「兩大奇蹟」，卻也見證全世界沒有像台灣這麼撕裂的社會。

矢板明夫6日在三立新聞台政論節目《新台灣加油》分析指出，台灣的陳時中團隊比別的國家多守了500多天，讓病毒沒有進入社區，「這是一個奇蹟」，疫情防線被攻破了之後，他又通過2個月的時間，把單日700的確診病例，降到30以下「這又是一個奇蹟」。

▲▼矢板明夫說，台灣守了500多天沒疫情、2個月從單日700例降到30例，是兩大奇蹟。（圖／翻攝自YouTube／三立LIVE新聞）

▲矢板明夫說，台灣守了500多天沒疫情、2個月從單日700例降到30例，是兩大奇蹟。（圖／翻攝自YouTube／三立LIVE新聞）

矢板明夫說，這段時間全世界各國都在防疫，台灣的成績單是最漂亮的，越南到現在還是單日破千，日本實施跟台灣三級警戒差不多的「緊急事態宣言，」實施了三次，結束後的第二天，單日還是1000多例確診，根本沒有控制住。

矢板明夫話鋒一轉表示，同時他也見證沒有像台灣這麼撕裂的社會，在前線做的很努力的時候，後面卻有一群人用最惡毒的語言，攻擊指揮官團隊，比如說「該去槍斃」、「他已經瘋掉了」、「給指揮中心送花圈」，這是在世界各國都沒有見過，深深感受到台灣這種撕裂。

矢板明夫也提到柯文哲，柯市長每天的記者會都在攻擊中央，如果中央跟地方可以配合的更好一點的話，台灣的疫情可以控制的更早一點。

▲▼矢板明夫說，台灣最大的問題是對抗病毒同時，內部還有很多響應北京的人。（圖／翻攝自YouTube／三立LIVE新聞）

▲矢板明夫認為，台灣最大的問題是對抗病毒同時，內部還有很多響應北京的人。（圖／翻攝自YouTube／三立LIVE新聞）

矢板明夫也說，也從來沒見過像台灣這麼妖魔化自己的國產疫苗，所有國家只聽過在野黨批評執政黨對國產疫苗支持力度不夠，但是台灣國產疫苗明明就還沒使用，一會兒就說內線交易炒股，一會兒說它非常危險，一會兒說沒有效果，一會兒又說效果很貴，還沒出來就被妖魔化很慘。

矢板明夫感嘆，這一切的情況，都很可能來自對岸的「認知作戰」，所以台灣最艱苦的地方，不只是面對病毒，還要面對一個想要併吞台灣的北京政府，還有內部有很多響應北京政府的人，這是台灣最大的問題。

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