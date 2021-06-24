他大讚好市多「兩個筆筒」防疫！網狂喊+1...拉麥當勞、家樂福參戰　

▲好市多筆筒分流。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



實習記者周依儒／綜合報導

防疫期間各地均需要實聯制入場，除了簡訊外也可以手寫方式登記，不過公用筆也讓不少人擔憂衛生。日前一名網友就在臉書發文大讚，美式賣場好市多特別將筆各別放在兩個筆筒內，一個是已用過，另一個則是未使用，且在其他賣場都沒看到有業者這樣做，實在讓人感到非常貼心。

由於好市多大多都是使用信用卡結帳，因此比起其他店家、賣場，讓顧客使用筆的機會更多，原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，好市多特別在結帳櫃檯擺了兩個筆筒，一個放「已消毒可使用」的筆，另一個則是使用完畢的筆 ，確實把用過的筆和消毒過的筆分開，也省去顧客擔心公用筆不夠衛生的困擾。

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▲好市多把筆分開放的措施獲得不少好評。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



原PO大讚好市多防疫措施，「好市多連客人使用的筆都願意每一枝每一枝的消毒，相較於其他台灣大賣場都沒有做到，這一點值得讓人稱讚。」

對此，許多人也在留言處稱讚好市多的用心防疫，「推車把手和結帳輪送帶，結帳時都消毒」、「原子筆沒消毒真的讓人很不放心」、「我前幾天到好市多，就看到好幾位員工口罩、面罩、手套戴好戴滿的拿著酒精、乾布在收銀台，冰箱門的把手的等等，會有很多人接觸到的地方一直噴一直擦。」、「好市多防疫真的做的足，不斷擦拭冰箱門把及推車」。

▲疫情期間進出所有地方均需要實名登記，不過所有客人共用一隻筆讓不少人擔憂。（圖／記者屠惠剛攝）



不過也有不網友狂喊+1，「我家巷口全家跟麥當勞也有...」、「有的麥當勞跟小北也有這樣」、「有些麥當勞和小北都有」、「家樂福也是這麼做喔，原子筆分已消毒和未消毒，還提供手扒雞手套供入賣場人員單次使用」。