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美式賣場「獨賣洗衣精」優惠到　資深會員狂讚：自煮管理醬漬輕鬆洗

▲▼美式賣場「獨賣洗衣精」優惠。（圖／翻攝自網路&網友提供）

▲美式賣場獨賣的TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精推出會員優惠引起會員熱烈討論。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場5/31-6/10推出TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精每瓶現折130元，部分有幾十年卡齡的好市多資深會員就分享「TIDE是美國賣最好的洗衣精，十幾年前進台灣好市多我就買了，現在口碑太好竟然常常賣到缺貨」這難得的優惠時機會員們無不摩拳擦掌準備購入，成為補貨熱門商品之一。賣場也同步推出線上購物專區，全台賣場與線上購物皆有搭配促銷販售 https://lihi1.com/VSB4N

▲▼美式賣場「獨賣洗衣精」優惠。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲愈來愈多懂買的會員發現TIDE汰漬洗衣精的超強去污漬能力，能夠對抗各種頑強髒污。

最具指標性的美式賣場好市多，經常嚴選美國熱銷商品推廣至全世界，養出一票懂用好貨的死忠會員。近期有元老級會員分享自己默默用了TIDE汰漬洗衣精十幾年，很多髒污都能輕鬆洗得乾乾淨淨，大推汰漬洗衣精根本是好市多的隱藏版神物。最近到好市多採買時意外發現，TIDE洗衣精常有銷售一空的狀況，好奇為什麼會忽然爆紅。想不到意外釣出留學生回應：「很可能是先前在美國的華僑、留學生紛紛因為疫情回到台灣而帶回來的熱潮。以前在美國念書，常常看到美國人愛買這款洗衣精，超強去漬清潔力對抗髒污很有效，從廚師、農夫到裝潢木匠等職人都愛用，算是美國的國民品牌吧，洗完整件衣服像新的一樣，用過之後真的會回不去了～之前剛回台想買還到處找不到，直到辦了好市多會員才發現有賣，很開心」。

加上近期疫情爆發，愈來愈多公司採在家上班，民眾為減少出門降低感染風險，全台狂掀自煮管理熱潮，就連藝人網紅也紛紛分享自己變身廚娘。然而煮的用心吃的開心，但事後的收拾往往最傷腦筋，尤其煮飯過程難免噴油導致衣物沾染醬漬，這時汰漬洗衣精就成為另類自煮管理神隊友，有網友表示：「難得下廚衣服沾到醬漬瞬間爆傻眼，還好家裡有汰漬洗衣精順利洗去」、「煮飯好玩但洗衣服的油漬心很累，還好汰漬很好洗，不然真的要天天叫外送了」。

▲▼美式賣場「獨賣洗衣精」優惠。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲TIDE汰漬是美國洗衣精國民品牌，在美國銷售長年保持第一名。

據了解，TIDE汰漬是美國常年熱銷NO.1的洗衣精品牌，尤其老外普遍熱愛戶外活動、經常「放養」小孩玩得滿身泥巴、髒汙，在飲食習慣上也經常使用大量醬料，然而讓他們衣服不怕髒、不怕沾就是用TIDE汰漬洗衣精輕鬆洗乾淨。近年全新升級的TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精更濃縮、更省水，清潔亮白效果更優化！添加全新OXI能量配方，以密集氣泡科技將100種汙漬一次洗淨，並添加獨家酵素成分達到亮白衣服效果，穩定衣服顏色永保如新，低泡沫配方不論直立式或滾筒洗衣機皆可使用，洗完不怕衣服變色，讓愛衣控天天穿新衣服。

▲▼美式賣場「獨賣洗衣精」優惠。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲TIDE汰漬洗衣精每瓶折130元，線上購買一樣可享優惠。

除了專業網友分析，不少愛用的會員也紛紛浮出水面回應：「家裡有男孩子愛踢足球、打棒球的必備」、「平時粗手粗腳衣服容易滴到醬，我都用這個」、「小孩畫畫沾到顏料也洗得掉」、「白T領口不容易黃，很強大」、「用量很省、一點點就洗很乾淨」。這一波好市多獨賣的TIDE汰漬洗衣精會員優惠直接一瓶就折130元超划算，立刻在各大討論社團引發話題，而且為了同心抗疫，線上購買一樣可享折扣優惠，方便會員們可以趁這一波試試高洗淨力的神奇效果。
TIDE汰漬OXI亮白護色洗衣精這裡買> https://lihi1.com/VSB4N

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