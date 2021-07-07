刑事局「防詐咖啡廳」第1話　李千那擔綱：我被詐騙了！

記者張君豪／台北報導

新冠病毒（COVID-19）疫情持續延燒，目前民眾配合政府三級防疫，選擇待在家中減少外出、「網路購物」成為居家良伴，「宅經濟」成為詐騙集團新藍海商機，歹徒利用與網路購物有關的各式詐騙手法，騙取民眾財產。

▲知名歌手李千那購物遭詐騙，日前現身說法幫刑事局拍攝宣導短片。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

為增加民眾防詐騙常識，刑事局日前籌拍「防詐咖啡廳」系列宣導影片，將力邀多位國內知名藝人，以分析提醒關懷角度，希望防詐議題更貼近民眾，營造全民齊心防詐氛圍。

刑事局籌拍「防詐咖啡廳」第1話，邀請知名藝人歌手李千那擔綱主講人。李千那前陣子忙於電影「山中森林」的拍攝作業，從歌手斜槓成為演員，屢奪金鐘獎金馬獎殊榮。

李千那日前因疫情升溫，電影暫停拍攝，在家期間經常利用網路購物；她透露曾在網路花2萬元購買的導演椅，到貨發現竟是無法使用的瑕疵品，連繫賣家遭相應不理，賣家事後還刪除facebook、Instagram帳號，完全無法退貨退款，她因不慎成為詐騙受災戶！

警方指出「假網拍」已非新型態詐騙手法，刑事局特邀李千那擔任「防詐咖啡廳」影集首發來賓，分享自身的慘痛經驗，呼籲民眾提高警覺。

刑事局指出，網路購物消費者須謹記3大重點：1、確認商品有清楚標示；2、選擇商譽良好的店家；3、透過有保障的交易平台。民眾需冷靜購物，才能避免失察希望貨物快到手，落入詐騙集團的話術陷阱中。

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