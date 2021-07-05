超瞎詐騙電話曝！假警誆線上筆錄逼配合　1句「請律師」他秒當機　

記者陳韻如／綜合報導

詐騙案件層出不窮，而近日因應疫情，全台三級警戒，沒想到詐騙手法竟也因為疫情而有所改變。刑事局臉書「CIB局長室」就發文提醒，「居家辦公、出門戴防護面罩，這些原本『反常』的行為，在疫情下卻變的『稀鬆平常』，現在詐騙手法也有這種『異常』變『正常』的情形，請大家提高警覺。」

▲詐騙手法因應疫情而改變，「CIB局長室」就在臉書發文提醒民眾，避免上當。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

「CIB局長室」在臉書發布一段1分半的影片寫道，日前北市有民眾接到假冒警察的詐騙電話，謊稱有歹徒冒用她的身分作案，將協助她在電話做「線上筆錄」完成報案，號稱這是警方為了防疫推出的特別服務，所幸該位民眾非常機警，不但沒上當，還把詐騙電話錄下來，交給臺北市刑大供警方做為防詐教材使用。

影片中，詐騙集團佯裝成警方要替民眾製作筆錄，民眾一聽便表示要律師，而這時對方頓時語塞，不斷推拖，更稱，「你現在，ㄜ，現在事情還沒這麼嚴重啦，你要請律師當然可以啦。」接著詢問民眾是否使用通訊軟體，「有些歹徒會利用通訊軟體傳送不明訊息，如果點開裡面網址，手機中毒，個資就會外洩。」並稱會有電信科同事協助偵測民眾手機，看看在關機的狀況下，會不會有第三方訊號源發生，接著要民眾配合，將手機關機，待筆錄製作完畢後再開機。

對此，「CIB局長室」表示，在假檢警詐騙中，假冒警察、檢察官的歹徒，常要求被害人「在電話中做筆錄」、「到超商領取傳真公文」，這些要求其實完全不符合法定程序，現在受到疫情影響，卻變成有點道理，被害人如果疏於查證，很容易就會落入詐騙陷阱，請大家務必小心！