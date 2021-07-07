快訊／柯文哲再戳國安、防疫系統　全國5萬名非法移工都是黑洞

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日公布，新增39例本土確診，個案分佈以台北市14例及新北市14例為最多，其次為桃園市11例；另外，新增9例死亡。針對移工問題，台北市長柯文哲7日再戳國安與防疫系統，他表示，台灣目前超過5萬名沒有身分證的非法移工都是黑洞，中央要嚴肅面對。

▲柯文哲召開疫情說明記者會。（圖／北市府提供）



指揮中心7日公布新增39例本土病例，其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。個案分布以台北市與新北市各14例最多、其次為桃園市11例；其中23例為已知感染源、4例關聯不明、12例調查中，相關疫情調查持續進行中。

對此，黃珊珊說，7月8日環南市場的大規模篩檢；北農也會針對蔬菜區的承銷人做部分人數的篩檢，約1400人。這兩次大規模PCR篩檢的隔天，都會要求持陰性證明才可以入場。前進指揮所都會繼續開設篩檢站，讓來不及篩檢陰性證明的攤商或是附近里民，都可以到現場篩檢。

在7日下午舉行的北市防疫記者會上，對於移工問題，柯文哲之前就已經提出全國的非法移工會造成防疫漏洞的問題，他今天也再度強調，台灣目前超過5萬名沒有身分證的非法移工，在國安跟防疫上都是黑洞，而萬華應該有幾千名。這些怎麼處理？我們有考慮過地下聯絡系統讓他們打，不過也有人說合法都沒打，為什麼不合法先打？有各種說法。

柯文哲指出，這5萬多名無證移工目前在台灣防疫系統上是黑洞，要處理，「多年來不處理，就在這次防疫變成很棘手問題」。過去有打過一些（非法移工），但現在連報帳都是問題，沒有健保卡也沒有身分證，現在有用專案處理一些，但全國怎麼處理？中央要嚴肅面對問題，「超過5萬個，沒有身分證也沒有健保卡」。