民進黨否決開臨時會修法納不在籍投票　洪孟楷：請對得起自己黨名

▲國民黨團提案召開臨時會遭否決，洪孟楷（圖中）等國民黨立委舉牌抗議。支持不在籍投票。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨立院黨團日前提案，召開臨時會審議《公民投票法》修法增訂不在籍投票，立法院7日上午召開全院委員會進行表決，結果39票贊成、59票反對，民進黨團立院黨團以人數優勢否決。對此，國民黨立委洪孟楷表示，請民主進步黨對得起自己的黨名，不要再扯台灣民主的後腿。

受到新冠疫情影響，原定8月28日舉辦的公投延期至12月18日辦理，國民黨團為防未來可能因疫情限制國人跨區移動等，提案7月7日至16日召開第10屆第3會期第2次臨時會，審議《公民投票法》修法增訂不在籍投票，不過民進黨團則主張另立專法審議。立法院7日上午召開全院委員會進行表決，結果39票贊成、59票反對，民進黨團立院黨團以人數優勢否決。

對此，洪孟楷下午在臉書表示，「否決公投不在籍投票，就是 #漠視與輕忽全民共識！」他指出，公投展現全民意志，但遺憾民進黨卻不願提出不在籍投票修法版本，根本限縮公投；今天國民黨團提案召開臨時會，審議公民投票部分條文修正草案，納入不在籍投票，遭民進黨多數否決；不禁要問，在野說一套、執政做一套，民進黨還要雙標多久？

洪孟楷表示，執政黨不該漠視民意、更不該懷疑台灣民主展現，這次公投人數達1980萬人，但現階段疫苗極度短缺、接種率又低的狀況下，中選會能保證12月就能順利投票嗎？所有的在野黨都同意推動不在籍投票，也支持召開臨時會來處哩，就是為了兼顧民眾權益及減輕國家防疫負擔；該項草案去年就已提出，但已躺在行政院一年多，民進黨還要有甚麼藉口？

洪孟楷批評，擋疫苗、擋普篩、擋普發現金、擋不在籍投票，用國會多數粗暴地通殺，這就是民進黨面對高漲民意的辦法；反萊豬、珍愛藻礁等四項攸關台灣民主及環境的公投，是公民表達的權利，也是民主價值的展現，請民主進步黨對得起自己的黨名，不要再扯台灣民主的後腿。