民進黨團批藍委：假不在籍投票之名　行偷渡通訊投票之實

▲臨時會提案表決遭否決，藍委舉牌抗議，綠委也舉「多防疫 少政治」牌。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者黃巈禾／台北報導

中選會宣布4大公投案延期舉行，國民黨團提案開臨時會，要求修改《公民投票法》納入不在籍投票，民進黨團則主張另立專法審議。立法院7日召開全院委員會，民進黨團挾人數優勢否決。民進黨團表示，國民黨立委假藉「不在籍投票」之名，行「偷渡通訊投票」之實。

民進黨團表示，面對攸關全民投票的重大議題，理應嚴謹且反覆討論箇中細節，無法理解國民黨立委如此草率的動機，期待國民黨在防疫期間，考慮人民的感受，少一點政治算計，多一點為台灣著想。

民進黨團提出3點反對的理由，第一、就事實面來說，按現行公投法第24條準用公職人員選罷法第66條規定，因應疫情延期辦理公投法源細節均十分明確，並無修法的必要；其次，任何立法與修法過程都不應態度草率，何況牽涉「公民參政權」的投票方式，民進黨團堅決反對任何「草率不負責任、只顧政治算計」的作法。

民進黨團指出，為了便民， 民進黨黨團支持在「全國性公民投票」實施「移轉投票」 ，但要融入一個新的概念，其制度設計要看得長遠，要有完整配套，要能確切防止選舉舞弊，更重要的，也要獲得全民的信賴與認同，避免有心人士或境外勢力刻意操作紛歧，利用對立製造亂象，台灣的民主才能持續穩固，讓直接民權的神聖性更獲保障。

民進黨團認為，針對全國性公投「不在籍投票」應「另立專法」，絕非按照國民黨這種「臨時抱佛腳、急就章」態度來處理，必須在立法院的正式會期裡面具體討論，交付相關委員會審查，邀集專家學者召開公聽會、廣納社會各界與公民代表意見，經過朝野各黨團的審慎討論，盡力求取全國最大公約數。

民進黨團提出第三點，按中選會估算，立法通過後包括訂定子法、申請書件表冊，作業過程起碼6個月以上，這還不包括建置 / 測試線上申請系統以及新制宣導的過程， 即便是國民黨團提案，投票權人申請期間也長達6個月 ，顯然已逾今年12月18日要進行的公投日期，可見國民黨忽然拋出這項主張，毫無深思熟慮，只讓大家見到他們再一次的政治算計。

民進黨團強調，國民黨堅持推動弊端重重的「通訊投票」，但是「通訊投票」的爭議和疑點過多，如何確保選民是在自由意志之下行使投票？更無法排除賄選、故障、資安...等諸多未解的難題，更讓人恐懼的，便是國民黨團版本並無限制「海外寄回選票」，如何避免中國黑手介入干預和操作，才是重中之重的國安關鍵。

民進黨團呼籲，希望國民黨團能夠在乎台灣人民多一點，少一點政治操作，把黨內朱立倫、江啟臣兩位黨主席候選人的角力較勁放一邊，「多防疫、少政治」盼朝野團結一心，以台灣為念，全民防疫為先。