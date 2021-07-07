林昶佐支持不在籍「移轉投票」　批國民黨提案對大陸介入隻字未提

▲國民黨團抗議臨時會提案修公投法被否決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院7日召開全院委員會，決議是否通過國民黨團要求修改《公民投票法》納入不在籍投票的提案，民進黨團在人數優勢下，經表決以39票贊成、59票反對的票數否決。對此，立委林昶佐表示，自己也反對不在籍投票倉促立法。

林昶佐表示，這項修法還涉及憲法增修條文規定「人民返國行使選舉權」，這不可能在9天內就討論完畢，這次國民黨把不在籍投票的議案，放入了大量通訊投票的條文，這是為了要讓包括中國在內的海外國民可以投票的制度，「這些涉及資安、影響秘密投票、中國介入的問題，國民黨都隻字未提。」

林昶佐指出，不在籍投票有許多類型，例如「移轉投票」、「通訊投票」、「電子投票」等等。以現況來說，其實已經開放投票所工作人員，得同一選區內的戶籍地或工作地投票，這就是移轉投票。

林昶佐表示，若要解決外地工作民眾無法返家投票的問題，允許跨選舉區、全面性的開放移轉投票，原則上他是認同的，「但這必須要有更審慎的立法審議過程。」

林昶佐呼籲，政府應儘速針對「移轉投票」提出草案，以保障人民的選舉權。至於國民黨若堅持包括中國在內的海外通訊投票，就應該負責任地針對資安、國安、秘密投票等問題提出完整說明。