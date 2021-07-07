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新竹市疫苗覆蓋率逾11％！　70歲以上長輩6成7打過了

▲新竹、疫苗、AZ、長者、注射。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市70歲以上長輩疫苗覆蓋率今日達67%，市長林智堅大讚長輩們是「防疫模範生」。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今日宣布，自6月14日開放長輩施打疫苗以來，累計至今日為止，全市70歲以上長輩疫苗覆蓋率將達67%，市長林智堅也透露，竹市高覆蓋率恐與採取主動通知制、民眾收到通知就可打，免預約、免排隊等措施助攻有關，加上75歲以下年齡較輕長者接種意願高，才讓竹市長者覆蓋近7成，築起防護網讓長者更放心。

▲新竹、疫苗、AZ、長者、注射。（圖／新竹市府提供）

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▲新竹市明後兩天分別為69、68歲長輩接種，日前已陸續發送通知書，請長輩依照通知書上時間地點前來。

竹市疫苗開打以來，累計至今（7）日上午已為2萬7541名70歲以上長輩接種，下午預估將完成約300位長輩施打，今日將完成70歲以上長輩67%疫苗施打率。另，全市總人口45萬2619人，疫苗施打總人數累計至今上午為5萬391人，全市總人口疫苗覆蓋率已超過11％。

林智堅感謝全體長輩做「防疫模範生」，更感謝新竹市醫師公會與所有基層診所傾力支援醫護人力，才能在一個月內，快速築起疫苗防護牆的基礎。

明後兩天分別為69、68歲長輩接種，市府也已陸續發送通知書，請長輩依照通知書上時間地點前來。

新竹市府說明，今日開放68歲以上不在籍長輩透過「疫苗專線（03）5355-137」預約，每日9時至17時可來電。長輩須告知出生年月日、居住地址，並留下身分證字號、電話，長輩若無手機，也可改留家屬電話號碼等可聯繫方式。市府未來將依年齡排序，以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。

市府也提醒，各疫苗施打站採分流制，請長輩依通知時間「準時來」即可，並把握「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣口訣，先在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

竹市疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。

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