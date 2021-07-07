　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委憂弱勢學童暑假沒飯吃　要教育部研究發現金、外送平台供餐

▲▼民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、陳秀寳、國民黨立委萬美玲7日共同召開「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會。（圖／取自臉書直播畫面）

▲民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委萬美玲等人召開「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會。（圖／取自臉書直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱等人7日表示，暑假是夏季失落的假期，在疫情衝擊之下，對弱勢學童而言，不僅喪失到校補救學習的機會，更可能是三餐不繼的開始，呼籲教育部檢討供餐方式，並針對發放餐券提出替代方案。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、陳秀寳、國民黨立委萬美玲7日共同召開「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會，並且公布弱勢學童午餐補助實務執行成效及未來契機。

鍾佳濱指出，政府每年編列21億元，補助近20萬名經濟弱勢學童上課期間及寒暑假午餐費，為了解實務執行成效，他與民間團體合作，在今年7月3日至7月5日進行問卷調查。

鍾佳濱發現，越偏遠的學校，經濟弱勢學童占全校學生數的比例越高，申請午餐補助的占比也較高。此外，受到疫情影響，今年暑假申請午餐補助的人數也較去年暑假增加，位於一般區域學校的申請人數增加較多。

鍾佳濱表示，弱勢學童供餐方式包括學校備製、發送餐券、發送實物等，其中位於市區的學校最常採「發放餐券」方式，但此方法在偏遠地區較不實用，反而以學校備製或發放實物為主。

鍾佳濱建議，未來可尋求餐券替代方案，例如發現金或整合鄰近需求結合外送平台供餐，以及多借用民間團體力量補助學生早晚餐、開放無收據或發票的店家可參與。

鍾佳濱說，政府實施弱勢學童午餐補助行之有年，運作情況大致還可以，對於較不適合用餐券的地區，可以善用勞動部安心即時上工方案，結合當地人力滿足弱勢學童用餐需求，教育部下一階段也應思考經濟弱勢的學習補救等議題。

伍麗華也要求教育部主責， 邀請衛福部、原民會及交通部於1個月內啟動專案，盤整偏鄉學區、社區內重疊的餐飲和食材運輸需求，並研議偏鄉學校與社區據點共食的可行方案。

陳秀寳強調，針對弱勢學童的相關扶助，衛福部及教育部要研商對策，期盼教育部及學校對於弱勢學童餐食上的協助要應變且持續，讓弱勢學童能真正「不停學的生活」。

萬美玲指出，桃園市經濟弱勢學生約有1萬6千多名，在暑假期間大多是給予學生超商餐券，今年因為受到疫情影響才改發現金，但金額就是50元，如果沒有結合善心社福團體給予協助，一餐要吃飽可能都有困難，教育部及地方教育局都應該正視，並且設法解決這些問題。

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長曾有欽表示，該校共有40位學生，弱勢學生就超過3分之1，學生餐食仰賴公私合作，午餐有鄉公所補助，也有居民提供愛心早餐。

大享食育協會秘書長黃嘉琳則分享，該協會今年暑假在雙北透過里長提供2020份冷凍即食食品給弱勢學童，不僅可以讓團膳業員工保有工作，亦讓弱勢學童家庭三餐溫飽。

其他人也看了這些新聞...

► 蔡英文拜託國人打疫苗「有注射、有保護」　盼七月底前接種率25%
► 蔡英文推特「全日文」感謝日本　113萬AZ是「友情的疫苗」
► 懶人包／如何上網預約疫苗？　1張圖看懂4步驟

ET快訊
余苑綺癌症復發「私密處感染」！　傷夫妻感情崩潰：妹妹像火燒一
全球最大裸體城市！夫妻「上下無罩」爽逛超市　病毒沒在怕
睡覺臉癢癢的！女發現老鼠在「啃咬她眼球」　專家：30年來最嚴
快訊／新一批62.6萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
《肉蒲團》男星1戰15女爆紅　11年後長相全變！唏噓近況曝光
我能打到疫苗嗎？一張圖看「10類接種對象」　最新到貨情況曝
快訊／華航貨運站驚傳群聚！　緊急篩檢800多人
行政院宣布啟動油價緩漲機制　3區間緩漲方案公布

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

美表態不支持台獨　江啟臣：民進黨始終不放棄這個海市蜃樓

環南、北農再篩檢　王必勝：若一直PCR卻沒做事「不會清零」

蘇貞昌：新一批62.6萬劑AZ疫苗泰國起飛了！　預計傍晚抵台

立委憂弱勢學童暑假沒飯吃　要教育部研究發現金、外送平台供餐

行政院啟動油價緩漲機制　3價格區「中油、政府最高吸收75%漲幅」

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

疫苗預約系統逾百萬人登記　李德維：代表民怨已經沸騰！

柯文哲堅持走中間路線　可墨綠、可兩岸一家親「綠媒紅媒都不挺」

柯文哲提「幫非法移工打疫苗」　王必勝贊同：帶回指揮中心研究

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

美表態不支持台獨　江啟臣：民進黨始終不放棄這個海市蜃樓

環南、北農再篩檢　王必勝：若一直PCR卻沒做事「不會清零」

蘇貞昌：新一批62.6萬劑AZ疫苗泰國起飛了！　預計傍晚抵台

立委憂弱勢學童暑假沒飯吃　要教育部研究發現金、外送平台供餐

行政院啟動油價緩漲機制　3價格區「中油、政府最高吸收75%漲幅」

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

疫苗預約系統逾百萬人登記　李德維：代表民怨已經沸騰！

柯文哲堅持走中間路線　可墨綠、可兩岸一家親「綠媒紅媒都不挺」

柯文哲提「幫非法移工打疫苗」　王必勝贊同：帶回指揮中心研究

屏東大學屋頂漏水工程意外　女移工樓墜落「內臟破裂」不治

婦網戀「戰地軍醫」要匯5萬助退伍　帳戶是台中女...美夢破滅

國巨股東會通過10元股息案　產品比重轉型成功「不易受景氣波動影響」

夜市「微解封」能去嗎？專家提醒「這4種人」別去：病毒不長眼

新款MacBook Air明年有望登場　爆料：搭配M2晶片、多顏色選擇

國產車太貴沒人買　網：少了TOYOTA總銷量會更難看

「股優於債」情勢不變！　兩銀行看好特別股、價值股表現

高雄物流倉庫鋁鎂合金大火　老闆父親「電焊操作不慎」釀災

議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

被Dcard揭私生活「有不好行為」粉絲：很難想像！吳兆絃回擊134字

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

蔡英文拚7月底達25％覆蓋率　李秉穎：不夠啦

快訊／三重湯城2採PCR「1人陰轉陽」　衛生局緊急大清消

快訊／新光三越A11、信義誠品2櫃姐確診　新北公布最新疫調足跡

快訊／新北果菜4693人篩檢結果出爐　家禽合作社8日啟動第三次PCR

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

苦苓曝高雄打疫苗「有多幸福」　台北里長表示羨慕

網友指解封後想到南部玩　陳其邁坦言憂心

黃偉哲夜市指引：三罩一消、三禁兩外

孫曉雅出任AIT新處長　外交部曝超狂背景「台灣長期友人」

染疫暴增17死　醫：別再講慢性病

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

染疫增17死…3人40多歲　他：有無使用單株抗體？

行政院啟動油價緩漲機制　3價格區「中油、政府最高吸收75%漲幅」

更多熱門

相關新聞

張小燕打到疫苗了！

張小燕打到疫苗了！

資深藝人張小燕5月31日曾發文表示「別再刁難！給我們⋯疫苗」，在網路上引發一波討論，事隔8天，她更再度透過社群網站轉發張清芳的貼文，並暖心表示：「同島同命，讓我們大家陪你等到疫苗！#讓我陪你等到疫苗。」過了將近1個月後，她終於打到疫苗了。

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

一張圖看10類接種對象　掌握疫苗到貨情況

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

北市中正某國宅6日篩檢結果出爐　逾400里民全部陰性

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事

亞東戰神戰張上淳！整理確診死資料發現1件事

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

沒讓肺炎母插管被醫罵：怎可殘忍放棄　最後媽媽在她懷裡往生頓悟

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染暑假弱勢教育部鍾佳濱伍麗華陳秀寳萬美玲

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

福原愛「徹底黑化」有隱情！

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

安穩僱用計畫2.0將登場　雇主最高領4萬元、勞工領2萬元

在陽台洗澡大便！銘傳大學「雙贏套房」惹網怒

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

睽違8年！麥當勞復刻神級早餐

快訊／白宮亞太總監：美國不支持台灣獨立

華儲傳群聚傳染　傳要全面篩檢

iPhone 14全系列　傳「螢幕大升級」

更多

最夯影音

更多
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面