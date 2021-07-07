立委憂弱勢學童暑假沒飯吃　要教育部研究發現金、外送平台供餐

▲民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委萬美玲等人召開「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會。（圖／取自臉書直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鍾佳濱等人7日表示，暑假是夏季失落的假期，在疫情衝擊之下，對弱勢學童而言，不僅喪失到校補救學習的機會，更可能是三餐不繼的開始，呼籲教育部檢討供餐方式，並針對發放餐券提出替代方案。

民進黨立委鍾佳濱、伍麗華、陳秀寳、國民黨立委萬美玲7日共同召開「勿讓暑假成為弱勢學童營養破口」線上記者會，並且公布弱勢學童午餐補助實務執行成效及未來契機。

鍾佳濱指出，政府每年編列21億元，補助近20萬名經濟弱勢學童上課期間及寒暑假午餐費，為了解實務執行成效，他與民間團體合作，在今年7月3日至7月5日進行問卷調查。

鍾佳濱發現，越偏遠的學校，經濟弱勢學童占全校學生數的比例越高，申請午餐補助的占比也較高。此外，受到疫情影響，今年暑假申請午餐補助的人數也較去年暑假增加，位於一般區域學校的申請人數增加較多。

鍾佳濱表示，弱勢學童供餐方式包括學校備製、發送餐券、發送實物等，其中位於市區的學校最常採「發放餐券」方式，但此方法在偏遠地區較不實用，反而以學校備製或發放實物為主。

鍾佳濱建議，未來可尋求餐券替代方案，例如發現金或整合鄰近需求結合外送平台供餐，以及多借用民間團體力量補助學生早晚餐、開放無收據或發票的店家可參與。

鍾佳濱說，政府實施弱勢學童午餐補助行之有年，運作情況大致還可以，對於較不適合用餐券的地區，可以善用勞動部安心即時上工方案，結合當地人力滿足弱勢學童用餐需求，教育部下一階段也應思考經濟弱勢的學習補救等議題。

伍麗華也要求教育部主責， 邀請衛福部、原民會及交通部於1個月內啟動專案，盤整偏鄉學區、社區內重疊的餐飲和食材運輸需求，並研議偏鄉學校與社區據點共食的可行方案。

陳秀寳強調，針對弱勢學童的相關扶助，衛福部及教育部要研商對策，期盼教育部及學校對於弱勢學童餐食上的協助要應變且持續，讓弱勢學童能真正「不停學的生活」。

萬美玲指出，桃園市經濟弱勢學生約有1萬6千多名，在暑假期間大多是給予學生超商餐券，今年因為受到疫情影響才改發現金，但金額就是50元，如果沒有結合善心社福團體給予協助，一餐要吃飽可能都有困難，教育部及地方教育局都應該正視，並且設法解決這些問題。

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長曾有欽表示，該校共有40位學生，弱勢學生就超過3分之1，學生餐食仰賴公私合作，午餐有鄉公所補助，也有居民提供愛心早餐。

大享食育協會秘書長黃嘉琳則分享，該協會今年暑假在雙北透過里長提供2020份冷凍即食食品給弱勢學童，不僅可以讓團膳業員工保有工作，亦讓弱勢學童家庭三餐溫飽。

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