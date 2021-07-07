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我能打到疫苗嗎？一張圖看「10類接種對象」　掌握最新到貨情況

▲▼疫苗接種,注射,打針,流感,暈針,抗體,免疫力,預防治療。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗接種。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院政務委員唐鳳6日親自到中央流行疫情指揮中心說明疫苗預約系統，並開放金馬澎第9、10類的民眾登記意願。若加上外傳今日會抵台的62萬劑AZ疫苗，台灣目前已有588.66萬劑疫苗可供民眾施打，《ETtoday新聞雲》也製作出圖表，讓讀者一次掌握疫苗最新情形。

據了解，AZ疫苗是台灣首批來台的疫苗，政府一共向原廠購買了1000萬劑，第一批有11.7萬劑，於3月3日抵台、3月22日開打；另經由COVAX分配，有19.92萬劑於4月4日抵台、41.04萬劑於5月19日抵台。

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根據《自由時報》報導，台灣自購的第二批62萬劑AZ疫苗也將於今（7）日抵台，是由華航從泰國載運而來。針對此消息，指揮官陳時中僅表示，「疫苗進來就會跟大家報告，應該也近了。」

至於莫德納疫苗，政府一共向原廠購買了505萬劑，5月28日有15萬劑抵台，6月18日再有24萬劑抵台，6月30日也有41萬劑到貨。

▲▼ 0707疫苗到貨情況 62萬劑AZ疫苗來了

▲截至7月7日的疫苗到貨狀況。（圖／曾梓倩）

除了我國自行採購的疫苗之外，日本贈台的124萬劑AZ疫苗已於6月4日到貨，美國贈送的250萬劑莫德納疫苗也在6月20日抵台。另外，日本也再贈台113萬劑AZ疫苗，預計7月8日抵台；立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗，預計9月前抵台。

最後則是國產疫苗，高端及聯亞各有500萬劑，不過兩者目前EUA均在審查中。

台灣疫苗的總數量為3470萬劑，不過實際到貨數量為588.66萬劑（已算入今日將抵台的62萬劑AZ疫苗）。根據指揮中心公布的疫苗接種對象，截至第8類「64歲至74歲長者」共有574.9萬人，截至第9類「19-64歲患有高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者」則有962.4萬人，因此在前面幾類都有100%施打率的情況下，第9類部分民眾以及第10類的民眾均要再等等。

▲▼0707疫苗接種對象。（圖／記者曾筠淇製）

▲疫苗接種對象。（圖／記者曾筠淇製）

十類疫苗接種對象：

第一類：醫事人員／預估52.8萬人
第二類：中央及地方政府防疫人員／預估16.6萬人；累計69.4萬人
第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人；累計75.5萬人
第四類：因特殊情形必要出國者／預2000人；累計75.7萬人
第五類：機構及社福照顧系統之人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人；累計122.萬人
第六類：75歲以上長者、孕婦／預估168萬人（前者150萬人、後者18萬人）；累計290.4萬人
第七類：維持國家安全及社會運作之必要人員／預估86萬人；累計376.4萬人
第八類：64歲至74歲長者／預估198.5萬人；累計574.9萬人
第九類：19歲至64歲易導致嚴重疾病之高風險族群、罕見疾病或重大傷病／預估387.5萬人；累計962.4萬人
第十類：50歲至64歲成人／預估530萬人；累計1492.4萬人

詳細資訊請點此

本站曾報導《疫苗何時輪到你一次看！郭董台積電BNT衝刺中　40歲有望10月開打》，文中提到，明（8）日將抵台113萬劑AZ疫苗（日本贈台），另外傳台積電、郭台銘所屬的永齡基金會各自採購500萬劑BNT疫苗，預計8、9月運抵台灣。若以9月底為基準計算，加上立陶宛贈送的2萬劑疫苗後，國內疫苗到貨總數可達1703.66萬劑，就能覆蓋十大類疫苗接種對象（共1492.4萬人）。

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