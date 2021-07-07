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環南、北農再篩檢　王必勝：若一直PCR卻沒做事「不會清零」

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

北農果菜批發市場日前爆發感染引發外界關注，7日為市場從業人員需持PCR陰性證明入場第一天，且9日為北農一市熱區人員篩檢，預估檢驗1300人。台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊與衛福部醫福會執行長王必勝上午赴萬大指揮所開會，王必勝提到，若一直做PCR、沒做事，也不會達到清零。

柯文哲原訂7日要出席北市教育局行程，6日傍晚已發出採訪通知，突然在一小時內宣布取消，對外稱「會議排程調整」。而所謂會議排程調整，其實就是柯文哲增加赴萬大指揮所的會議，與黃珊珊、王必勝一同於9時30分開會討論。

王必勝會後受訪時轉述，主要是討論7月8日環南的篩檢細節怎麼執行，還有7月9日北農一市的攤商檢驗執行細節，以及針對新個案的相關性，看是否會影響到其他地方。

針對是否透過再次PCR達到北農、環南清零？王必勝認為，如果一直做PCR卻沒做事，也不會清零，透過篩檢產生一些個案後再做處理，甚至對市場管理措施再進行一次檢驗，看看效果好不好，若收斂了就對其他事情做處理，多次下來達到所謂的緩和、甚至清零。

另，是否先前比較關心環南市場？王必勝坦言，因為環南7月1日到3日個案數較多，且也比較具體，同棟樓產生40例確診，事情較嚴重，所以有先幫重心放在處理環南上，不過3個市場都是一樣的，今天會議中也有提到狀況比較穩定的濱江市場，後續怎麼管理、別發生類似事件等。

被問到有談哪些內容？黃珊珊受訪指出，包括環南與北農篩檢的事情，因為9日要持新的陰性證明才能入場，討論接下來每個地方的狀況，目前外圍居民大致上還不錯，這幾天篩檢結果顯示，外面民眾沒有擴散，只要把幾個市場內部整理好，應該能慢慢讓事情處理完畢，未來每天都會到此開會，呼籲外界不用緊張。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

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