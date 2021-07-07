「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3大金句　第1名被轟最大笑話

▲台灣已經升至三級警戒快要2個月。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠疫情在全球肆虐，台灣去年本來可說是防疫模範生，怎料今年卻失守。就有網友發文表示，這半年以來，曾陸續冒出不少「金句」，在這之中，「最大笑話是啥？」貼文一出，立刻引發熱議，而被最多人點名的就是「超前部署」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「今年前半年最大笑話是誰」為題發文，提到台灣疫情正式爆發前後，陸續冒出不少「名言佳句」，現在回頭看，大家覺得哪一句話最好笑？他先說，他覺得最好笑的就是「我們都是XX人」。

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貼文一出，網友紛紛留言回應，「該收心了」、「看好了世界」、「粽盼親離」、「別國要跟上我們」、「世界怎麼跟得上台灣」、「是世界要跟上台灣」、「Taiwan can't help」、「全台陪XX坐牢」。

▲原PO整理了3大金句。（圖／翻攝自PTT）

原PO統計了大家的留言後，發現前3名依序為「超前部署」、「看好了世界」、「世界怎麼跟得上台灣」。多數網友認為，台灣比其他國家多了一年準備，但今年卻大爆發，完全看不出提前部署了什麼，「絕對是超前部署」、「超前部屬，部屬了什麼」、「超前部屬到落後，就像龜兔賽跑的兔子」、「超前部署到現在疫苗預約系統還沒搞定」。

根據了解，第2名的「看好了世界」是一名網友在全台升至三級警戒時，為了激勵人心而在推特寫下的話，當時阿滴轉發後，立刻引發熱烈迴響，然而台灣最終並沒有在兩週內解除三級警戒，且這句話還被登在《時代雜誌》（Time）。第3名的「世界怎麼跟得上台灣」則是國民黨立委吳斯懷2月26日以「疫苗採購」為主軸質詢時，指揮官陳時中所說的話，當時陳時中說「以現在的情況，應該是說世界怎麼跟得上台灣！」而這段話隨即就被吳斯懷打斷，直言「我不認同你這句話，太自信了！」如今台灣疫苗還不夠打。