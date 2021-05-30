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陳時中稱「世界怎麼跟得上台灣？」吳斯懷質詢被翻出　網朝聖讚爆

▲▼吳斯懷變疫苗先知？2月質詢影片被翻出　陳時中；世界怎麼跟得上台灣。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳斯懷2月質詢影片被網友翻出。（圖／翻攝自YouTube立法院演哪齣? Political Saga）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土疫情爆發，關鍵的疫苗成為關注焦點。有網友翻出國民黨立委吳斯懷2月26日在立法院以「疫苗採購」為主軸，質詢疫情指揮中心指揮官陳時中的紀錄，發現吳斯懷的問題全程打到重點，大讚「推一個，質詢都問到重點，不以人廢言」。

根據院會紀錄顯示，吳斯懷認為採購疫苗的問題是科學問題而非政治問題，不應該為了意識形態而去拒絕任何經過世界衛生組織認證效果的疫苗。對此，行政院長蘇貞昌表示，「疫苗採購應該是科學問題，不應該有任何政治操作。」

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談到AZ疫苗及國產疫苗是否可以銜接，吳斯懷認為國際都在搶疫苗，這些變數應該預判並準備應變計畫，且未施打疫苗恐怕影響到經濟、政治及外交層面，「大家都開放，我們開放不了，或者我們還限制別人的入境，請問整個經濟如何復甦？這些都請納入考量。」

對此，陳時中部長回應，「以現在的情況應該是說世界怎麼跟得上台灣，上半場是這樣，那下半場是怎麼樣施打的效率能夠符合世界的交通…」此時吳斯懷突然打斷說「部長，我不認同你這句話，太自信了！」、「，請你要注意，當我們的內閣政府官員太過自信，對國家來講是個危機。你說各國都要看我們，這句話會有歷史的紀錄。」

雖然質詢時間為2月，但近日因疫苗議題而被翻出，讓網友看完紛紛留言，「不得不說，吳斯懷真的問的不錯，有點出重點」、「其實吳思懷是真的有料啦，你當他當兵當假的」、「14：36分的那段對話超級精彩，發人深省，20秒對話真的是防疫的歷史紀錄，可以寫在教科書，只能說先知」、「吳斯懷幹過作戰計畫參謀次長，作戰邏輯調動差遣應該比牙醫歷練多很多....不論顏色，他講的內容值得參考」

但也有人說，「姑且說一下，任何計畫都很容易找到翻車的可能性，講一句就堵一句不叫先知，那是很正常的質詢」、「吳斯懷不是先知，是陳時中讓吳斯懷變成先知」。

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