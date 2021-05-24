「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因　PTT崩潰：超羞恥

記者周亭瑋／綜合報導

眼看本土疫情蔓延，網上瘋傳一句「世界看好了，台灣人只示範一次，在兩周內解除第三級。」原本滿滿正能量的信心喊話，因缺水、缺電問題，被大肆改編嘲諷，成為近來超夯的迷因；更意外的是，這段話還登上外媒，讓不少人哭笑不得，直呼「英文版的更羞恥」、「笑死！丟臉丟到美國」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

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「看好了世界...真的被世界看到了！」一名網友今在PTT貼出截圖，只見美國《時代雜誌》（Time）一篇報導中，有段落提到，台灣升三級警戒後，這段迷因在社群網站上傳開。

對此，他不禁傻眼表示，「全世界有很多人在看的XX雜誌，居然翻譯了台灣最近火紅的迷因，這樣轉發那句的人是不是達成目標，真的讓世界看到了？」

▲鄉民們一面倒覺得尷尬。（圖／翻攝自PTT）

而鄉民看完也不斷吐槽，「阿阿阿阿，好丟臉，別看了」、「覺得這直翻不夠信達雅」、「被時代雜誌認證的迷因，國際大笑話」、「笑死，大外宣成功」、「有沒有種自慰被別人看到的羞恥感」、「天呀真想挖個洞把自己埋了」、「英文版翻的不夠中二，不過還是很羞恥」、「世界看好了，不想示範了可以嗎」。

值得一提的是，這段話剛爆紅時，正逢513和517全台大停電之際，於是也被瘋狂改編，像是「世界看好了，台灣人只示範一次，在一周內停兩次電」、「世界看好了，台灣人只示範一次，七天內兩次緊急限電」等。