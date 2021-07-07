名醫爆氣開嗆林靜儀！怒揭「這件事若沒卡關」700人不會死

▲蘇偉碩開嗆林靜儀。（圖／翻攝林靜儀臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

針對指揮中心昨（6日）公布了17位染疫後死亡，前民進黨立委、醫師林靜儀就在臉書澄清死亡率的計算方式。對此，精神專科醫師蘇偉碩今（7日）發文開嗆林靜儀，如果三千萬劑BNT疫苗沒有被某人卡關，這將近七百位民眾即使染疫都有八成以上的機會不會死的！

對於中央流行疫情指揮中心昨公布17位確診者死亡，林靜儀馬上在臉書發文解釋死亡率的計算方式，長文指出死亡率不是用今天統計死亡除以今天統計確診去計算的，並表示「如果要以死亡率來直接討論台灣疫情控制如何，是很缺乏概念的，去年某段時間，疫情穩定時有數月都無死亡，難道要說台灣的武漢肺炎死亡率0嗎？」

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▲疫苗施打 。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

對此，蘇偉碩醫師今日在臉書以「前立委林靜儀不敢想起來的真相：如果三千萬劑BNT疫苗沒有被某人卡關，這將近七百位民眾即使染疫都有八成以上的機會不會死的！」為題表示，「林前立委不願意面對台灣這一波疫情死亡率過高的根本原因是疫苗不足和檢驗量能不足，還是明目張膽的暗暗在黑台北市政府柯文哲的防疫沒做好，不過林前立委依然運用認知作戰的文字技巧暗指柯文哲的疫調和匡列隔離不夠妥善，才害這些民眾染疫病死。

蘇偉碩指出，林前立委不願想起來的真相，其實是：如果三千萬劑BNT疫苗，沒有被某人卡關，這些人即使染疫都有八成以上的機會不會死的！對，我說的就是去年林全的東洋藥品公司原本已經和上海復星醫藥公司談妥的那三千萬劑輝瑞BNT疫苗！」

蘇偉碩說，「林前立委，你想起來了嗎？這將近七百位民眾，八成以上就是那個卡疫苗的人害死的！千真萬確！你不想再想起來，但我們永遠不會忘記的！」