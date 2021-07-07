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外送到摩鐵！客人喘氣「再等我幾分鐘」　他氣炸：等了快1小時

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲要求外送摩鐵，客人電話喘氣「再等我一下」。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，由於最近白天天氣炎熱，他特別選在宵夜時段跑單，不料竟然接到一張外送摩鐵的訂單，送到現場後打電話給客人，客人「氣喘吁吁」要他在等幾分鐘，讓他相當傻眼「為什麼不辦完事，再點熊貓啊」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」說，最近想說白天天氣嚴熱，就選了宵夜時段來跑單賺錢，不料第一單就讓他踩到超大地雷。原來客人在備註寫著「送到某汽車旅館，5XX號房，到了請打電話」，原PO還想說距離很近，只要幾分鐘就能跑完單，沒想到抵達後對方卻不接電話，房務幫忙打房間的電話也打不通。

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當他正想要實收（客人不取餐，餐點歸外送員）時，客人才終於打電話過來，一邊喘氣一邊說「再等我一下，幾分鐘後馬上下來」，讓他聽了相當無奈，而且最後還是一名女子衣衫不整的出來取餐。

他忍不住大罵，「XXX勒，要『辦事』能不能先等我到，接完餐或是你先『辦完事』再點熊貓啊」、「你爽爽辦事，我苦苦等你，超傻眼，1單弄了快1小時」。

▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲外送摩鐵，客人喘氣「再等我一下」，讓他相當傻眼。（圖／取自免費圖庫pexels）

其他網友看了文章後紛紛表示，「電話不接、訊息不看，流程走完就實收了，你人也太好了吧」、「你很單純，下次一樣情況，記得實收別等了」、「我之前也是這樣傻傻等，現在都直接電話不接，就回報等10分，立刻閃人」、「別等啦，等到氣死，客人也不會體諒你」。

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