1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字！外送員感動喊乾媽

▲不少民眾在防疫期間相當依賴外送平台。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔子柔／綜合報導

防疫期間不少人對外送平台相當依賴，一名女網友表示，她在30天內叫了40次熊貓外送，而且在送出超市訂單前，還會貼心地估算讓總重量不超過2.5公斤，讓不少外送員看了非常感動，還有人直喊「謝謝乾媽！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，她在5月19日至6月19日間叫了40次外送，有時候一天就叫3次，如果是叫超市訂單，還會估算一下重量，「例如500g=0.5kg，一筆訂單通常不超過2.5公斤」，除了擔心自己無法將一袋重物提上樓，也怕外送員拿不動、機車放不下。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook）



貼文一出，不少外送員看了感動地說，「如果台灣有一半以上的你，該有多好」、「身為外送員深深的對你至上感謝」、「熊貓應該送妳pro card，鐵粉等級了，真是佛心的消費者，自己還限重」、「謝謝乾媽讓我們有錢賺而且還是好咖」、「神仙客人」。

不少人認為原PO下單的頻率高，可以加購「熊貓PRO」方案，她則回應，因為都是自己一個人訂餐，比較難達到179元的門檻，不過仍有熱心的網友建議，「其實買pro是划算的喔！就算沒有點到179他還是會算外送費 可以不用擔心這點」、「妳有13筆都超過179了，以最低15外送費來看的話，即使只加入一個月，都很划算」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook）

