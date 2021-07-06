85歲阿公出門「消失6天」！騎車1小時半途不見　孫急哭曝最後身影

▲85歲阿公騎腳踏車出門「消失6天」，孫急曝最後身影 。（圖／翻攝爆廢公社）



記者許力方／綜合報導

嘉義有民眾PO文協尋，家住太保鄉的85歲洪姓阿公在1日騎腳踏車外出買東西後，至今6天過去消失無蹤，家人把附近鄉鎮、田間小路、堤防都翻過一輪，阿公最後身影於出門後一小時出現在六腳鄉「雙涵社區」，之後再也找不到人，焦急地上網求助雲嘉南鄉民的監視器畫面。

洪孫1日、6日兩天分別透過臉書「爆廢公社公開版」發文協尋，85歲洪樹南阿公於1日下午4時許從太保新埤出門買東西，身穿一身明顯的橘紅色上衣、黑色西裝褲和拖鞋，騎著腳踏車要去六腳鄉灣內、蒜頭買東西，原訂要繼續前往漁寮社區，但最後身影被發現出現六腳的雙涵社區，之後再也找不到人。

▲洪阿公失蹤6天，家人擔心可能緊張到失智無法對話。（圖／翻攝爆廢公社）



洪孫指出，阿公身高約168公分、身材瘦高，有重聽，1日家人就已經報警列為失蹤人口，也循線調閱監視器，無奈6天過去家人和警消搜救隊、社區巡守及熱心鄉民幫忙，把附近太保、六腳、新港等鄉鎮的田間小路甚至堤防都找了好多遍，至今仍沒有阿公的消息。家人擔心阿公可能迷路緊張到失智無法對話，求助附近鄉民調閱監視器，雲嘉南路邊的老人家可能就是他。

巧合的是，太保75歲賴姓男子4日疑似聽說大雨後鱉鰻湧現，帶著裝備出門要抓鱉，當晚卻未歸，5日搜救人員在牛稠溪上下游擴大搜索，在麻魚寮溪底公園旁發現他的機車，最後在古恩宮附近水域發現他已經溺斃溪流中。洪孫難過地說，賴翁不是他的阿公，但同感悲痛，因為剛好也是他叔叔的朋友，也是一個好人。

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