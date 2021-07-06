抓洗手粉像摸彩！他PO一張照「中三獎」爆共鳴：原來我不孤單

▲原PO直呼，每次抓洗手粉簡直就像在摸彩。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「洗手粉」的顆粒能吸附起超重油污，專門去除黑油和油汙，通常被稱為黑手技師專用，像是汽機車行、修車廠、工廠師傅人人熟識，但沒使用起來卻有一個大困擾。一位男網友在臉書《爆廢公社》貼文「每次抓洗手粉就跟摸彩一樣！」照片意外引發共鳴「不知道為什麼洗手粉很多怪東西？」

這位男網友文中直呼「每次抓洗手粉就跟摸彩一樣，三獎蟑螂，二獎喇牙，頭獎大壁虎！！！」只見原PO買的就是一整盒的洗手粉，沒想到要抓一把來洗手的時候，卻從粉末中挖出一隻蟑螂，蟑螂身上還沾滿粉紅色粉末。而根據原PO描述，出現蟑螂已經不是第一次，而是洗手粉日常，甚至還會抓到蜘蛛、壁虎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「抓洗手粉就跟摸彩一樣，三獎蟑螂，二獎喇牙，頭獎大壁虎」爆共鳴 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文意外引發共鳴，不少網友紛紛留言，「我常中頭獎跟三獎，我懷疑那個很好吃」、「我抓過特獎----老鼠」、「我抓過隱藏版獎-蚰蜒 」、「我抓過金龜子」、「還少了特別獎：一條小蛇」、「我被裡面的壁虎嚇到過……直接在裡面葛屁，後來每次要用之前都會看裡面的情況……才敢去抓洗手粉。」

就有在使用洗手粉的人怕爆，「這樣我該不該開新的來洗，一箱已經洗完了欸」、「我現在抓都要心驚驚了」、「你這樣我明天開始洗手會有陰影，我從來沒抓過啊！」不過也有網友回覆，「現在有賣洗手乳狀的，完全不會有困擾，比較貴一點點。」

本站曾報導《這一袋「紅色粉狀物」是什麼？ 做黑手都知道超讚好用！》這類「洗手粉」被稱為黑手技師專用，汽機車行、修車廠、工廠師傅人人熟識，顆粒能吸附起超重油污，專門去除黑油和油汙。此外，「洗手粉」對於清潔廚房抽油煙機、瓦斯爐具、油鍋等廚具效果也相當出色。