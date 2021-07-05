新北男失蹤9天家屬一句「讓我找到」　工地水坑浮出一隻腳

記者黃翊婷／綜合報導

新北市55歲王姓男子6月25日突然失聯，直到本月4日才在台北市萬華區梧州街某工地的地下室水坑中被發現遺體。據了解，家屬與警員進入工地時，曾喊出「如果你在這裡就趕快讓我們找到」，沒想到下一秒警員就在水坑的水面上看到一隻腳。

▲警員穿上防護衣、面罩進行作業。（圖／記者張君豪攝）

萬華分局龍山派出所所長周復原表示，王男家屬4日報警求助，經追查手機訊號後，發現王男的車子停在梧州街多日未移動，於是調閱附近的監視器畫面追查，確認王男6月25日晚間7時許進入一處工地後，就再也沒出來。

警方立刻派員前往調查，抵達工地時發現長寬約1.5公尺的地下室傳出惡臭，由於地下室積水達胸部高度，遺體直接浮出水面。根據《聯合新聞網》報導，一同前往工地的家屬曾喊出一句「如果你在這裡就趕快讓我們找到」，結果下一秒警員手電筒一照，就看到水面上有一隻腳，這才終於找到人。

至於王男為何陳屍於工地水坑中，警方初步推測，可能是因為內急，進入工地想上廁所，卻因為不熟悉環境加上視線昏暗，才會失足墜落水坑，不幸溺斃，但確切的死因以及事發過程，仍有待檢察官相驗後才能釐清。

▼警方推測，王男可能是失足跌落水坑導致溺斃。（圖／記者黃彥傑攝）