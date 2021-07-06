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幫家人買衛生棉遭情侶取笑好奇怪　貼心男回答101字7千人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

「買衛生棉、買內衣褲，很難嗎？很奇怪嗎？」一名網友6日在臉書《爆廢公社公開板》PO文，幫母親、妹妹去超市買衛生棉，結果遇到一對情侶，竟然遭恥笑「不覺得買衛生棉很奇怪嗎？這是我們女生的專區」，讓他忍不住當場回嗆101字，「麻煩請看看妳家的男人，妳不舒服，他只顧著玩手機。」

▲▼便利商店,購物,女性用品,生理用品,衛生用品,生理期,衛生棉,月經。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO幫家人買衛生棉，卻遭情侶嘲笑。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為母親和妹妹生理期不舒服，他去超市幫忙買衛生棉，由於品牌和尺寸太多，就蹲在貨架前挑選，結果一對情侶路過時，女方突然和男友說「你看，那個男生會買衛生棉」，男方則是一直在玩手機，接著女方又說，「不覺得買衛生棉很奇怪嗎？這是我們女生的專區」，「她男友回了一句，我聽了超級不爽，『應該是幫他男人買的吧』，說完兩個人在那哈哈大笑。」

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無故遭人取笑的原PO越想越不服氣，於是回嗆，「不好意思，麻煩嘴巴放乾淨一點，這些是幫我老媽、老妹買的，因為她們不舒服，還有我不只會買這個，還會幫她們買內衣褲，請問還有什麼意見嗎？麻煩請看看妳家的男人，妳不舒服，他只顧著玩手機，原來手機比妳還重要，可笑的人是妳吧？wake up，醒醒吧。」

▲▼生理痛,肚子痛,便秘,腹痛,經痛,生理期,月經。（圖／記者李佳蓉攝）

▲生理期除了肚子不舒服之外，連帶也會導致情緒煩悶和腰酸背痛。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

原PO提到，飆完上面那一串話之後，他就直接轉身離開，沒有繼續理會那對情侶，只是心中對於這樣愛說閒話的人感到很生氣，這才上網一吐怨氣，「sorry我口氣差了點，但是當下真的很不爽，原諒我不太OK的語氣。買衛生棉、買內衣褲，很難嗎？很奇怪嗎？」

這篇文章公開僅僅8小時，就吸引超過7500名網友按讚力挺，大家也紛紛留言稱讚原PO很貼心，「如果我看到男生在買衛生棉，我會覺得這個男生太帥了」、「會幫忙買的男生很優」；還有許多男網友表示自己也會幫忙買，「有什麼好奇怪的，買生活用品而已，我老婆都能幫我生小孩了，買個衛生棉都算輕鬆的」、「非常好，我也買過很多次，不就買個衛生棉而已」。

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