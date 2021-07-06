桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

▲桃園市長鄭文燦表示，為服務孕婦預約接種疫苗，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為服務孕婦順利接種新冠肺炎疫苗，市長鄭文燦6日表示，孕婦預約是在7月9日、7月13日2天，市府提供1600個名額，目前已有848位孕婦完成登記，其餘還未登記孕婦可以到市府網站登記預約，或是這2天到桃園巨蛋體育館專案接種。

鄭文燦指出，桃園市孕婦若還未到全市18家醫院或婦產科進行莫德納疫苗掛號門診，原來在哪個婦產科，或哪個婦產科診所都備有疫苗，但除五大婦產科以外，由於部分婦產科可能沒有參加接種計畫，所以可以到桃園巨蛋體育館，在7月9日、7月13日這2天專案接種。

▲桃園市長鄭文燦指出，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市正進行中央的第七類專案接種計畫，總共有6個接種計畫，包括批發市場，批發市場指的包括果菜、肉品、魚市場與屠宰場等，第二個是傳統市場市集攤商接種，第三是公民營托嬰中心托育人員接種，第四個是幼教人員與安親班接種，第五個是司機與外送員接種，這些接種計畫目前都由中央部會偕同地方政府，從7月5日開始到7月10日間，桃園市會陸續完成這五大專案接種計畫。

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