　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

▲桃園市長鄭文燦表示，為服務孕婦預約接種疫苗，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦表示，為服務孕婦預約接種疫苗，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為服務孕婦順利接種新冠肺炎疫苗，市長鄭文燦6日表示，孕婦預約是在7月9日、7月13日2天，市府提供1600個名額，目前已有848位孕婦完成登記，其餘還未登記孕婦可以到市府網站登記預約，或是這2天到桃園巨蛋體育館專案接種。

鄭文燦指出，桃園市孕婦若還未到全市18家醫院或婦產科進行莫德納疫苗掛號門診，原來在哪個婦產科，或哪個婦產科診所都備有疫苗，但除五大婦產科以外，由於部分婦產科可能沒有參加接種計畫，所以可以到桃園巨蛋體育館，在7月9日、7月13日這2天專案接種。

▲桃園市長鄭文燦指出，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，市府將在7/9、7/13日在桃園巨蛋舉辦孕媽專案接種計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園市正進行中央的第七類專案接種計畫，總共有6個接種計畫，包括批發市場，批發市場指的包括果菜、肉品、魚市場與屠宰場等，第二個是傳統市場市集攤商接種，第三是公民營托嬰中心托育人員接種，第四個是幼教人員與安親班接種，第五個是司機與外送員接種，這些接種計畫目前都由中央部會偕同地方政府，從7月5日開始到7月10日間，桃園市會陸續完成這五大專案接種計畫。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►小吃店密錄器偷拍同袍如廁被抓包　現役軍人下場出爐

►精準防疫2.0揪53%確診者！桃園今「迎來嘉玲」　鄭文燦：還沒結束

►美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

ET快訊
夏宇童「飄孕味」　突喊：我心碎了！　
結婚隔天遭婆家討「16萬聘金」　她回6字慘離婚
男星性侵風波逆轉　爆料者認造假道歉求饒
縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」　直播5人下場曝
屏東Delta感染有909人未驗！縣府急尋「關鍵17人」
買iPhone為何送貼紙？　內行曝「感人背後原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」…直播5人下場曝光

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

防北農環南市場群聚傳播重演　南投縣府推果菜農產市場接種專案

台東縣東港聯合辦公大樓動土　民眾：等了很久

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　首日施打率9成9

嘉市線上學習不打烊　培養國際觀力推各校有外師

美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

日本追贈113萬劑AZ疫苗　黃偉哲要回贈台南優質芒果感謝

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

墨西哥灣海底天然氣管線外洩！猛火狂燒5小時「宛如巨型火球」

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

縣長怒了！頭七夜闖喬友火場6F「聽見女哭聲」…直播5人下場曝光

桃園市提供1600個名額　孕婦7／9、7／13可到桃園巨蛋打疫苗

連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

靈鷲山38周年線上Online　全球串聯「疫」同祈願地球平安

防北農環南市場群聚傳播重演　南投縣府推果菜農產市場接種專案

台東縣東港聯合辦公大樓動土　民眾：等了很久

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　首日施打率9成9

嘉市線上學習不打烊　培養國際觀力推各校有外師

美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車

日本追贈113萬劑AZ疫苗　黃偉哲要回贈台南優質芒果感謝

小勞勃道尼IG名單刪光「復仇者聯盟」成員　網驚：鬧翻漫威？

蔬菜箱送植物人家庭活動　嘉里大榮免費運送

潛水伕17年海下作業「工傷遭解職」　中油桃園煉廠遭判賠229萬

台驊5月EPS 3.11元　本業貢獻逾七成

赤腳下田…他高燒3天「一滴尿都沒有」！醫驚揭恐怖病因：3天會死

夏宇童「飄孕味」傳2天：我心碎了！　認臉皮薄...預告2個月後改變

北市稱萬華疫苗覆蓋率最高　林昶佐貼各區數量圖：不同層面的問題

選秀前3順位不攔「胡」　就等統一獅「胡」了

抓唐鳳疫苗系統bug遭批「肥胖症」　徐巧芯回嗆要他閉上臭嘴

SBL第19季重啟「雙洋將」　新人選秀8月4日登場

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

地方熱門新聞

頭七夜闖喬友　直播5人3罪嫌函送

確診者遺體遭丟包！熱天悶棺木內12小時

汽燃費繳納展延至8／31　居家防疫線上付款2重送

騙整地偷倒廢土　砂石車做完壞事...轉角巧遇分局長

我機車不見了！軍人忘記停放處　 警20分鐘尋回　

消防隊外暗夜男聲「救人喔」　勇消打燈照到白衣身影

酒測鐵定不過？軍人龜速駕車搖晃警攔下　快樂收尾

台南安平區教會直播群聚

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

枋山居隔者陰轉陽確診　同車20人PCR採檢

斗六市長贈2千杯鳳梨芒果汁　挺醫護也助農民

基隆72至74歲長輩接種莫德納　施打率創新高

疫苗廠牌縮寫不會影響紀錄卡使用

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

更多熱門

相關新聞

快訊／高端新冠疫苗向巴拉圭申請三級臨床　將與AZ進行比對性試驗

快訊／高端新冠疫苗向巴拉圭申請三級臨床　將與AZ進行比對性試驗

高端疫苗於今（6）日發布重訊指出，已正式向巴拉圭國家衛生監督局申請新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗，高端疫苗副總李思賢指出，公司與巴拉圭亞松森大學醫學院共同合作，將於亞松森大學附設醫院執行新冠肺炎疫苗第三期人體臨床試驗。經與巴拉圭法規主管機關─國家衛生監督局 (DINAVISA)溝通後，將採免疫橋接設計與AZ疫苗進行比對性試驗。

台東微解封了！森林公園+活水湖...逐步開放

台東微解封了！森林公園+活水湖...逐步開放

微解封準備好了　林右昌：等中央宣布就上路

微解封準備好了　林右昌：等中央宣布就上路

陳時中證實「自購62萬劑AZ明天抵台」　華航載運15:40抵桃機

陳時中證實「自購62萬劑AZ明天抵台」　華航載運15:40抵桃機

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　施打率9成9

疫苗就近接種！台東設10部落施打站　施打率9成9

關鍵字：

新冠肺炎疫苗孕婦鄭文燦專案接種計畫

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

236cm第一巨人爽娶28歲妻！14年後現況曝

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面