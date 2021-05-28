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NCC專委引發玉山大火連燒12天　林務局將向5人求償金額恐破億

▲玉山林火終熄滅 林務局鉅額成本將向肇事者求償絕不寬貸。（圖／林務局提供）

▲林務局護管員積極滅火。（圖／林務局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

玉山事業區第52林班杜鵑營地林火連燒12天，已於27日早上熄滅，林務局總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災。林務局將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，向5名肇事者求償，金額恐高達上億元。

火場位於海拔3200公尺高山，步行抵達需耗時3日，且缺乏水源，經內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次；投水161噸，最終雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，成本耗費難以估計。

▲玉山林火終熄滅 林務局鉅額成本將向肇事者求償絕不寬貸。（圖／林務局提供）

▲護管員下山準備梳洗。（圖／林務局提供）

本月16日清晨5時許，林務局嘉義林區管理處獲報位處海拔3200公尺之玉山國家公園所屬杜鵑營地發生林火，由空勤總隊載運第一批人員抵達火場進行搶救，但該區域為荖濃溪及其支流所切割形成之陡峭谷地，人員無法接近火點；加以森林林相以臺灣二葉松、鐵杉、臺灣冷杉等針葉樹為主，油脂含量高，且地表累積厚實松針落葉層燃料，火勢延燒快速，搶救極為困難且危險。

▲玉山林火終熄滅 林務局鉅額成本將向肇事者求償絕不寬貸。（圖／林務局提供）

▲護管員上山滅火，乾糧勉強果腹（圖／林務局提供）

由於林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，嚴重傷害臺灣珍貴森林資源及生態，肇事的NCC專門委員喬建中，聲稱是在登山時不慎踢翻爐火引起，也被質疑是卸責，林務局表示，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負之刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦；林務局也已從救災之人事；航空器作業、物資及器材支出；造林木受害成本；森林生態與景觀受損價值等項目進行估算，將對5名肇事者一併進行民事求償。

▲玉山林火終熄滅 林務局鉅額成本將向肇事者求償絕不寬貸。（圖／林務局提供）

▲護管員開闢防火線。（圖／林務局提供）


林務局也表示，今年1月至今國有林地內已發生62起林火災害，創歷年最高紀錄，且幾乎均是人為導致。再次呼籲國人入山，應謹慎用火，並勿隨地亂丟菸蒂。若發現森林火災，可即時撥打林務局24小時森林保護免費專線0800-000930（您您您救山林）或撥打119通報各地消防單位，共同防範森林火災，守護臺灣珍貴的山林資源。

▲玉山林火終熄滅 林務局鉅額成本將向肇事者求償絕不寬貸。（圖／林務局提供）

▲嘉義林管處再次呼籲守護山林。（圖／林務局提供）

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