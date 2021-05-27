被紙箱砸到獲賠5萬再要40萬！他稱頭痛2年「檢查無異常」敗訴

▲何男被300克紙箱砸到，獲賠5萬後再要40萬，法院認求償無理，判他敗訴。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

王姓男子任蔬果運輸公司主管，於2018年8月間，與同事整理紙箱拋接時，不慎丟到推車，反彈打到何姓員工頭部，王男挨告後賠了5萬，獲判緩刑2年，但何男稱傷後數月仍會暈眩、噁心、頭痛，再求償40萬元，但王男喊冤砸中何男的紙箱只有300克，也難以負擔高額求償，北院認何男求償無理，判決敗訴。

何男控訴，2018年8月被空紙箱砸中後，有噁心、步態不穩、食慾不振、嘔吐症狀，積極就醫2年後，仍有記憶衰退現象，甚至碰到氣溫下降時，還會劇烈頭痛，求償就醫通勤費、醫療費用、薪資減損、精神撫慰金等，共40萬元，並提出2年來就診69次的單據。

何男的就診紀錄顯示，受傷當天經醫院檢查，除無頭部明顯外傷外，電腦斷層也沒查出有顱內出血、骨折情況，診斷為左側頭部鈍傷，3日後複診，雖何男說有頭痛、噁心症狀，卻也難以認定與被紙箱砸到有關。

法官認為，即使醫院查不出何男頭痛、噁心，與被紙箱砸中的關聯，但考量醫學極限，何男對傷後症狀的主張仍相當合理，但他6個月後傷應已痊癒，再去看醫生時，即使經診斷無異常，卻還說頭痛，認定此部分已與王男無關，而何男於刑事中已賠了5萬，已足夠支付何男6個月內的醫藥費，判何男求償40萬元敗訴。

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