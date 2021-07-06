與枋山白牌車司機接觸12親友全中！屏東這一波17人確診2重症

記者陳崑福／屏東報導

枋山群聚感染又增1名居隔者確診，30歲男子案號「15184」曾與白牌車司機「14298」、務農兄弟檔「14412」、「14413」泡茶接觸，6月23日被匡列隔離，7月5日確診。也就是枋山群聚感染案自6月18日傳出第一起白牌車司機「14298」確診者以來，泡茶、接觸過的親友全都確診。潘孟安縣長再次呼籲民眾戴好口罩、不要群聚、減少非必要的移動，保護自己也保護他人。

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衛生局指出，「15184」是受僱於務農兄弟檔「14412」、「14413」的果園工人，曾於6月20日與白牌車司機、僱用他的兄弟檔喝茶， 6月23日被匡列居家隔離，原先安排在防疫旅館，6月26日移往集檢所，7月5日確診。由於是在居隔期間確診，沒有公開活動史。

「15184」移往集中檢疫所時，與昨日（7/5）公佈的個案「15163」及確診者「14905」乘坐同輛防疫專車，中央流行疫情指揮中心研判，「15184」和「15163」一樣有二個感染來源，但「15184」的CT值較高，感染時間可能比較近期。當日該輛防疫專車載送過的人員，全數再次PCR檢測，結果都是陰性，居隔期滿日一律由7月6日延長至7月10日。

而枋山群聚感染累計增至15人，最早確診的白牌車司機「14298」，其同住家人、吃飯泡茶的友人或曾接觸過的，至今陸續有9人染疫確診，其中案號「14905」、「15163」、「15184」都是在集中檢疫所時發病，對社區較無威脅性。加上枋寮果農夫婦，及祕魯嬤孫，共有17人先後確診收治治療，其中2名目前是重症。

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