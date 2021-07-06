疫情紓緩愛心再出發　「做工行善團」助弱修屋

▲台南市勞工局長王鑫基指出，長期結合工會志工組成「做工行善團」助弱修屋，將在防疫解封後持續推動不輟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長期結合工會志工組成「做工行善團」助弱修屋，實現黃偉哲市長的施政理念，打造民眾安居樂業的「希望家園」，嘉惠許多社會邊緣的弱勢家庭，今年修繕案總計已完成13案，惟因疫情第3級防疫警戒，配合中央防疫政策，並考量修繕案家及志工之健康安全，只好暫停修繕。

雖因3級警戒暫停修繕，但持續擬定修繕計畫，並盤點修繕物資，只要中央調整警戒，立即重啟修繕。在疫情進入3級警戒前，已經進行相關施作工程而暫停修繕的案件，計有鹽水區、官田區及西港區等3戶弱勢家庭。

居住於鹽水區羊稠厝的陳先生是單親爸爸，獨自撫育2名幼子，分別就讀國小二年級和大班，家中尚有母親同住，房屋因火災燒毀已無法居住，該戶經濟收入不穩定，母親打零工，陳先生則從事育苗播種工作，兩者工資合計家庭生活已有困難，根本無法負擔災後重建的龐大費用，處境艱難。在「做工行善團」的協助下，目前完成屋頂施作、化糞池埋設及水電管線配置，案主與家人目前借住在親戚家，尚無居住安全問題。

▲台南市長黃偉哲，推動打造民眾安居樂業的「希望家園」，嘉惠許多社會邊緣的弱勢家庭。

而位於官田區的修繕案為獨居的邊緣戶，案主洪先生現年58歲，從事清潔工作，經濟拮据卻不符社會福利津貼申請資格，所居住的房屋因年久失修，多處嚴重毀損，鐵板及鐵拉門生鏽腐蝕不堪使用，屋頂有漏水情形。「做工行善團」的泥水、金屬、電氣工會志工，已拆除老舊破損的石棉瓦、天花板及隔板，並重新安裝屋頂鐵板，也完成電線配置及地面、牆壁泥水施工，案主目前住在鄰近案妹家，亦無居住安全問題，待後續木工、電氣及油漆工會志工安裝天花板輕鋼架、屋內隔間與房門、換新燈具及油漆美化後，即可完成美觀又安全的居住環境。

還有1戶位於西港區的修繕案，案主陳阿嬤的房屋因電線走火嚴重燒毀，經濟困難無法負擔災後重建修復的鉅額費用，長子中風，目前由陳阿嬤及外籍媳婦輪流照顧，孫子尚在就學中；長女目前正在參加居服員訓練，尚要扶養兩名年幼子女。

日前「做工行善團」的泥水工會志工已完成牆壁、地面泥水施工，鐵工志工完成修補屋頂及牆壁鐵板，電氣工會志工協助更換燈具並重新配置電線，鋁製工會志工協助裝設鋁門窗，木工工會志工也已完成安裝天花板及牆壁美化板，並搬運二手家具床組送給案家使用，目前該戶已恢復正常居住機能，等疫情趨緩，再由油漆工會志工進行粉刷美化即可完工。

勞工局王鑫基局長表示，若疫情減緩7月12日後能夠順利解除第三級防疫警戒，勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，將於當週的17、18日立即恢復修繕作業。除了上述3戶的修繕案要繼續完成外，原本預計於5月中旬要啟動的下營區及南區2戶修繕工程，還有後壁區、麻豆區及2戶安南區等已完成會勘的修繕案，後續也將安排修繕，他感謝修繕志工的熱心協助，讓弱勢有個安心居住的家。

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