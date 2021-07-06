公車上多次性騷遭判刑..這回性侵遭羈押　癡漢求交保理由超瞎

▲台北一名彭姓男子多次在公車上性騷擾他人得逞，遭法院裁定羈押後，竟以疫情期間無人可再犯為由，聲請具保停押。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）



記者林冠吟／台北報導

台北一名彭姓男子多次在公車性騷擾女子得逞被判刑，今年2月底他又因在公車性騷擾女性被起訴，後來被害女子撤回告訴，法院不受理，時隔不到1月，竟又在公車上對女性性侵得逞，被法院裁定羈押禁見。彭男向法院聲請具保停押，理由卻是政府在疫情期間宣導民眾勿外出搭乘大眾運輸工具，故無再犯可能，因此無羈押必要，不過台北地院審理後，認為其再犯可能性非常高，駁回其聲請。

裁定指出，彭姓男子有多次在公車上性騷擾女性而被判刑的紀錄，他最早在2012年因性騷擾分別被新北院與北院判處有期徒刑3月、10月；2017年在公車上性騷擾他人而被判處有期徒刑6月，彭男以易科罰金執行完畢；2018年10月，他又再公車上對他人性騷擾得逞，再被判刑6月，於2019年5月刑滿出監。

沒想到才時隔3個月，彭男就再度在公車上性騷擾他人得逞，被基隆地檢署起訴，後因被害人與其和解而撤回告訴，基隆地院於2021年2月底才宣布不受理其告訴。

僅僅不到一個月，今年3月彭男再次在公車上對女子伸出狼爪，這次還變本加厲對被害女子性侵得逞，彭男被移送後於今年5月7日被法院裁定羈押禁見。不過近期彭男卻向法院遞狀申請交保，書狀上的理由卻指出，「政府於疫情期間宣導民眾儘勿外出及搭乘大眾運輸工具，故無再犯的機會與可能」，因此無羈押的必要；又因為其罹患高血壓、僵直性脊椎炎已久、需長期洗腎，更有中度殘障證明，以其健康狀況不佳，在監所無法保持社交距離恐遭感染等理由，聲請以10萬至20萬元具保停押。

台北地院審理後認為，彭男在其犯刑執行完畢後，多次再犯同類型犯罪，以有事實認為其有反覆實施強制性交等妨害被害人性自主犯行之虞，認為其羈押原因仍在，儘管彭男指出在公車上性侵女子是因為父親驟逝造成他情緒失控，屬偶發事件，不過法官仍不採信其理由，駁回聲請。

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