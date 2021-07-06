　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

講不聽！台中民宅傳麻將聲　6人群聚3男女躲衣櫃浴室被揪出

記者白珈陽／台中報導

近日全國確診人數下降，不過3級疫情警戒還未解除，卻又有民眾偷偷群聚打麻將，台中市第六警分局4日接獲報案，西屯區一處出租套房內有多人群聚，警方到場後屋內的民眾竟分別藏躲在衣櫃、浴室內，僅留3人在麻將桌前，試圖規避法令，但還是遭員警看破，直喊「不用躲了，快出來」，經警方確認屋內有4男2女共6人，全依違反傳染病防治法函送主管機關裁罰。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中4日又有民眾群聚打麻將。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局表示，4日晚間10時54分許接獲民眾報案，稱西屯區西川二街一處出租套房內，疑有人群聚打麻將，警方才剛進到大樓內，就在走廊聽到房內傳出打麻將的聲音，不過員警敲門盤查時，屋內的吳姓女子（19歲）及另外2人卻嚇得躲進浴室及衣櫥，僅留3人在麻將桌前。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲吳女見警方盤查，嚇得躲進衣櫃，經警方喝令後才肯出來。（圖／記者白珈陽翻攝）

不過，警方早已從門縫瞥見有人躲進衣櫥，便喝令躲藏的民眾一併出面接受盤查，這才確認屋內共有6人，年紀都在20歲上下，是朋友關係，警方蒐證後依法送辦，每人將遭罰6至30萬元，為了打麻將卻遭重罰，可說是代價不小。

第六警分局長吳耀南呼籲，疫情期間請民眾務必確實遵守防疫相關規定，警方亦將持續執行各項防疫勤務，避免少部分民眾未遵守規定，產生疫情破口，以降低染疫風險。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲屋內共有4男2女群聚打麻將。（圖／記者白珈陽翻攝）

大同大同國貨好

【更多新聞】

獨／母遭酒駕撞死美髮師被起訴　黃暐瀚：勿枉勿縱，尊重檢調結果

離奇！台中婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

梨山蜜李遇疫情苦無遊客...農民收入慘　觀光局籲網購支持

ET快訊
14位阿伯出事了！三重公園群聚恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大
236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後
快訊／黃偉哲嗆「全國都在忍雙北」　柯文哲回應了
趙介佑除名了！　民進黨中評會全體一致同意
快訊／聯醫忠孝院區2人「無症狀感染」　緊急消毒匡列90人
她不符資格「成功預約疫苗」驚呼有Bug　陳時中回應了
預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間
家戶感染嚴重　柯文哲：有確診者回家傳染12人
快訊／俄羅斯客機墜海！　機上乘客下落不明
快訊／北市+13「萬華區最多」　12區確診數曝光
LIVE／北市疫苗率先向下開放　柯文哲最新說明
陳時中要打第二劑了！笑稱：大家流行打莫德納，我打以前的也不錯
快訊／新北確診足跡公布！新光三越A11、信義誠品、2家樂福、

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

他化身孫悟空闖龍山寺偷神像　喊「三太子保護我」挨辣椒水轟臉

公車上多次性騷遭判刑..這回性侵遭羈押　癡漢求交保理由超瞎

房客拒搬家辯：已繳520萬租金　房東怒告結果出爐

講不聽！台中民宅傳麻將聲　6人群聚3男女躲衣櫃浴室被揪出

揪出肉粽整串！國軍高雄總醫院藥品採購弊案　13人遭判刑

千萬「大牛」無牌上路成廢鐵　神秘駕駛竟是吸金集團洗錢共犯

出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下彰化賣淫　Ｄ罩杯+嗲音全套價碼曝

16hrs前剛酒駕被請回！美髮師又豪飲43杯威士忌　凌晨撞死黃暐瀚母

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

他化身孫悟空闖龍山寺偷神像　喊「三太子保護我」挨辣椒水轟臉

公車上多次性騷遭判刑..這回性侵遭羈押　癡漢求交保理由超瞎

房客拒搬家辯：已繳520萬租金　房東怒告結果出爐

講不聽！台中民宅傳麻將聲　6人群聚3男女躲衣櫃浴室被揪出

揪出肉粽整串！國軍高雄總醫院藥品採購弊案　13人遭判刑

千萬「大牛」無牌上路成廢鐵　神秘駕駛竟是吸金集團洗錢共犯

出租公寓頻傳嬌喘聲...2女南下彰化賣淫　Ｄ罩杯+嗲音全套價碼曝

16hrs前剛酒駕被請回！美髮師又豪飲43杯威士忌　凌晨撞死黃暐瀚母

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

日本再贈113萬劑AZ疫苗　民進黨：台日友好無庸置疑

竹市再獲7280劑莫德納　開放70歲以上不在籍長輩預約

詹惟中預言「疫情趨緩時間點」　又爆新危機：秋天以前一定發生

疫情停課想找朋友玩！可愛小姊妹花外出尋友「迷途5公里」

靈魂裝錯身體？憨萌吉娃娃被關鐵籠　氣到急喊「喵喵喵」求開門

【傳愛的旅程】關愛多一點　寂寞少一點

蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

萬華疫苗量北市墊底？　蔡炳坤駁林昶佐：覆蓋率最高

曖昧期瞬間冷掉！全場秒喊「2致命特質」猛搖頭：條件再好都不行

收理工男友生日禮！她開箱見「私密保養品」傻眼：他說很實用

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑

人妻激情偷吃！學長車內下指令：一半就好　老公崩潰

拐23歲女學員脫光檢查「健身成果」　教練深夜拿性愛姿勢意淫

桃園學生夜衝福山宮！最慘恐吞690萬罰單

她遭7男女圍毆性侵　男友旁觀還搶走提款卡

婦16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因

2女南下彰化賣淫　Ｄ罩杯+嗲音全套價碼曝

台中女墜樓頭身分離亡　原因曝光

23人賞夜景恐噴138萬　「矯枉過正」網友論戰

新北民宅凌晨火警　火光濃煙竄天

即／酒駕撞死黃暐瀚媽！台中美髮師遭起訴

美髮師豪飲43杯威士忌　撞死黃暐瀚母

即／台中梧棲驚傳輕生！32歲男送醫不治

更多熱門

相關新聞

即／理貨員父親「居隔四採陰轉陽確診」！

即／理貨員父親「居隔四採陰轉陽確診」！

國內今（6日）新增27例本土個案，其中彰化縣新增1例，全縣累計265人染疫。稍早，縣府召開防疫記者會說明，今新增個案為先前染疫的物流理貨員的60多歲父親，居家隔離期間於第四次採檢確診，屬驅疫法會傳播鏈，無公共足跡史。此外，彰化縣今有一名確診者死亡，為年約80多歲的洗腎長者。

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫麻將

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

開放第9、10類疫苗預約登記！

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

快訊／本土增27例「又創警戒以來新低」

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

唐鳳疫苗預約系統有BUG？　徐巧芯：我資格不符卻能登記

張上淳「其實救得回來」　醫生批：對醫護、家屬是打擊

7/12餐廳內用有嚴格要求！陳時中曝「相關規定」

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面