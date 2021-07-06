講不聽！台中民宅傳麻將聲　6人群聚3男女躲衣櫃浴室被揪出

記者白珈陽／台中報導

近日全國確診人數下降，不過3級疫情警戒還未解除，卻又有民眾偷偷群聚打麻將，台中市第六警分局4日接獲報案，西屯區一處出租套房內有多人群聚，警方到場後屋內的民眾竟分別藏躲在衣櫃、浴室內，僅留3人在麻將桌前，試圖規避法令，但還是遭員警看破，直喊「不用躲了，快出來」，經警方確認屋內有4男2女共6人，全依違反傳染病防治法函送主管機關裁罰。

▲台中4日又有民眾群聚打麻將。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第六警分局表示，4日晚間10時54分許接獲民眾報案，稱西屯區西川二街一處出租套房內，疑有人群聚打麻將，警方才剛進到大樓內，就在走廊聽到房內傳出打麻將的聲音，不過員警敲門盤查時，屋內的吳姓女子（19歲）及另外2人卻嚇得躲進浴室及衣櫥，僅留3人在麻將桌前。

▲吳女見警方盤查，嚇得躲進衣櫃，經警方喝令後才肯出來。（圖／記者白珈陽翻攝）

不過，警方早已從門縫瞥見有人躲進衣櫥，便喝令躲藏的民眾一併出面接受盤查，這才確認屋內共有6人，年紀都在20歲上下，是朋友關係，警方蒐證後依法送辦，每人將遭罰6至30萬元，為了打麻將卻遭重罰，可說是代價不小。

第六警分局長吳耀南呼籲，疫情期間請民眾務必確實遵守防疫相關規定，警方亦將持續執行各項防疫勤務，避免少部分民眾未遵守規定，產生疫情破口，以降低染疫風險。

▲屋內共有4男2女群聚打麻將。（圖／記者白珈陽翻攝）

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