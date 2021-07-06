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印尼缺氧危機！家屬「搶不到空瓶」暴打護士　政府進口氧氣瓶抗疫

▲▼印尼雅加達民眾在氧氣補給站排隊。（圖／路透）

▲印尼雅加達民眾在氧氣補給站排隊中。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印尼疫情嚴峻，醫療量能緊繃，各地醫院屢傳供氧不足，爆發民眾奪取氧氣瓶不成、毆打護士，甚至63名患者缺氧死亡的事件。政府4日下令，廠商必須優先增加醫療用氧產量，滿足每日800噸需求，5日宣布即將從國外進口氧氣瓶。雅加達當局也呼籲，民眾切勿囤積氧氣，輕症患者應待在家裡接受治療。

爪哇島日惹（Yogyakarta）薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）氧氣供應不足，導致63名患者死亡，但不確定是否皆為新冠患者。院方表示，他們事前努力爭取更多供應，但患者2日起不斷湧入、難以負荷，幸好4日凌晨重獲新的氧氣供應，緩解危機。 

班達楠榜（Bandar Lampung）的26歲護士庫尼亞萬（Rendy Kurniawan）4日凌晨正在值班，卻被3名男子要求交出空的氧氣瓶，他拒絕後反遭痛毆，導致瘀傷與頭部內傷。據悉，這已經是印尼第2起類似事件。

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼政府呼籲輕症者在家接受治療，切勿囤積氧氣。（圖／達志影像／美聯社）

CNN、《彭博社》等外媒報導，印尼是全球人口第4多的國家，如今因Delta病毒迅速傳播，正在面臨新一波疫情，目前累計超過230萬人感染，在東南亞地區名列第一，5日通報2萬9745人確診、558人病歿，死亡數刷新紀錄。

印尼全國醫院協會（National Hospital Association）指出，全國醫院病床使用率已達74％，有些醫院甚至早已突破100%。官方數據也顯示，雅加達5月以來每日葬禮數量翻10倍成長，3日就舉行392場葬禮。

約翰．霍普金斯大學數據指出，雖然印尼1月就展開疫苗接種，進展卻十分緩慢，至今僅約5.14％人口施打完2劑。印尼官員6月中旬也透露，350多名醫師接種中國科興（Sinovac）疫苗卻仍確診，引發民眾擔憂。

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼遭Delta病毒強襲，釀成新一波疫情，5日通報的死亡人數創新高。（圖／達志影像／美聯社）

印尼3日緊急宣布爪哇島、峇里島進入緊急封鎖，6日起限制外國旅客入境，只允許完全接種者，或者提供PCR檢測陰性者入境，且仍須接受8天隔離檢疫。政府持續推廣接種，在雅加達建造野戰醫院，提供5000張床位，預計招募剛畢業的醫科生和護理師到前線服務。

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