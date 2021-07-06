快訊／通通打莫德納！北市8日開放68歲↑民眾預約疫苗　最快11日接種

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增27例本土確診，以台北市14例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增17例死亡。台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，北市宣布將開放68歲以上民眾、55歲以上原住民預約施打疫苗，預約時間為8日至9日，接種時間為11日至13日。

台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自召開，並對北市開放68歲以上民眾打疫苗、總統蔡英文稱北市應保持警戒、行政院政委唐鳳疫苗預約系統、台南市長黃偉者頻嗆柯文哲、居檢者「李泰穎」烏龍失聯案進行回應。

關於預約打疫苗部分，北市府表示，8日、9日早上8時至下午5時，開放68歲以上長者和55歲以上原住民預約打疫苗，並於11日至13日接種。

柯文哲於記者會中提及，現在要開放第六梯次，也就是68歲以上民眾可於8日、9日早上8時至下午5時預約疫苗，由於外界詢問「取消」按鍵，7日就會正式上線，不過這是截止後就不能再取消了，截止後要取消得另外處理，會視預約狀況來考慮將年齡往下調整，「這是動態的，這次先到68歲，看登錄狀況處理。」

柯文哲呼籲，民眾盡量使用網路預約，畢竟打電話預約比較麻煩，但未預約長者也有補救方法，就是7月12日至7月13日早上9時至下午5時到12區公所電話登記，可於7月15日在全台北12家醫院接種疫苗。

▼柯文哲出席疫情說明記者會。（圖／北市府提供）