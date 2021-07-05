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印尼醫院「氧氣庫存耗盡」一天內造成63死！　政府緊急下令

▲▼印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼疫情。（圖／達志影像／美聯社）

中央社

印尼的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，一間醫院傳出因氧氣供應不及，導致逾60人死亡，衛生部門今天下令廠商優先增加醫用氧氣產量，並呼籲民眾不要囤積氧氣。

位於爪哇島日惹（Yogyakarta）的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）發布聲明說，因院內氧氣庫存耗盡，自昨晚到今早間有63名病患在院內死亡。目前院方還無法確認死者是否都是COVID-19 患者。

▲▼印尼疫情、新冠肺炎、新冠疫情、氧氣筒、染疫死亡。（圖／路透）

▲印尼疫情。（圖／路透）

醫院方面表示，他們數天前就曾設法購買氧氣，但染疫患者自2日開始大量湧入，導致氧氣消耗速度較預期的更快。

為避免類似情況再度發生，印尼疫情任務小組發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，政府已下令廠商提高醫用氧氣產量，以滿足每天約800噸的需求，「我們也希望民眾不要囤積氧氣」。

由於高傳染力的Delta變異株肆虐，爪哇島上的醫院幾乎都已負荷過重。印尼3日通報2萬7913名新增確診病例、392人死亡。在首都雅加達，自五月初以來，每日死亡人數已暴增10倍。

▲▼印尼疫情、新冠肺炎、新冠疫情、氧氣筒、染疫死亡。（圖／路透）

▲印尼疫情。（圖／路透）

▲▼印尼,新冠肺炎,世界疫情,印尼疫情。（圖／路透）

▲▼印尼疫情。（圖／路透）

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