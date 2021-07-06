家戶感染問題最大！柯文哲爆：1個社區感染確診者回家傳給12人

▲柯文哲召開疫情說明記者會。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布，新增27例本土確診，以台北市14例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增17例死亡。個案分布以台北市14例最多。柯文哲說，目前家戶感染還是最大問題，「最近看到一個案例，全家13個都確診，在社區感染1個，回到家感染12個」。

指揮中心表示，今日新增27例本土病例，其中15例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為17例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於6月10日至7月5日。個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例；其中17例為已知感染源、10例調查中，相關疫情調查持續進行中。

柯文哲6日下午召開記者會表示，一開始感染確診數目降得很快，直到一周前速度變慢了，主要是因為上禮拜展開大規模PCR，撈出無症狀黑數。

柯文哲表示，現在最大問題還是家戶感染，台北市在社區感染不多，最近防疫大家都窩在家，以前在家裡都沒有這麼密切接觸，常常一個人在外面感染，回家感染好幾個，「最近看到一個案例，全家13個都確診，在社區感染1個，回到家感染12個」。

柯文哲呼籲，即使在家裡，還是要把預防家戶感染當做重要的事情，「後來發現，北市家戶人口比較多，目前家戶感染是最大的問題」。