苗栗男偷鐵馬噴漆改色　「細節露餡+新漆味道」被抓包

▲張男將偷來的自行車變裝噴漆後騎上路，被眼尖警識破遭逮。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名張姓男子，近日在市區騎樓竊取1輛自行車後，深怕遭查獲，將竊來的自行車塗漆變裝，警方專案小組循線查緝，現場不但有新油漆味外，警方另眼尖發現噴漆破綻，張男無法狡辯，全案依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，日前接獲1名楊姓男子報案稱，自己停放騎樓的「橘色」自行車不翼而飛，警方循線查緝，掌握張嫌可疑犯嫌進行查緝，但就是找不到失竊的自行車，赫然於竊嫌家中發現1部「藍色」同車型自行車，上前查看，發現該車車體還保有油漆氣味，且在齒輪盤附近還有露出原車橘色原漆，使張嫌在現場百口莫辯，全案順利偵破。

▲張嫌將偷來的橘色自行車，自己噴漆成藍色後上路，還是被警識破。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調查，張嫌深怕騎乘外出遭識破，意想天開將竊車變裝，沒想到還來不及做細部噴漆且新漆味道還沒散，警察就已經找上門，罪證確鑿，也無可辯解。

苗栗分局也提醒民眾，自身車輛應覓適當地點停妥，並要上鎖等注意防竊作為，多一分細心，就少一分擔心，別自己製造被竊的機會給歹徒下手，也希望民眾若發現不法，請立即打110報案專線，警民攜手合作打擊犯罪，共創安和樂利的生活環境。

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